Alese entrega Títulos de Cidadania Sergipana na segunda-feira, dia 5

Nesta segunda-feira, 5, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), concede dois Títulos de Cidadania Sergipana. As homenageadas serão: a jornalista Fernanda Queiroz; e a cantora Marilda Silva. As duas proposituras são de autorias do deputado estadual Luciano Bispo (PSD).

Currículo das homenageadas

Marilda Silva

Cantora com mais de 30 anos de carreira, com atuação na área da música popular brasileira, a cantora Marilda Silva tornou-se referência do forró tradicional. Nascida no município de Água Branca, estado de Alagoas, em 26 de julho de 1974, ainda na infância se mudou para Sergipe no ano de 1989, onde escolheu a cidade da Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju, para se acomodar.

Entre as apresentações inesquecíveis por parte da artista, constam o Forró Caju 2005; Forró da Petrobras; além do São João da Barra dos Coqueiros.

Fernanda Queiroz

Nascida em Brasília, se mudou para Aracaju no ano de 2016, quando assumiu a função de repórter da TV Alese. Ainda no campo da atuação profissional, ao longo dos últimos seis anos exerceu a função de assessora da Diretoria de Comunicação na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

A jornalista acumula experiência de dez anos na área de comunicação, em especial nas editorias: político, governamental, terceiro setor e sindical. Neste período exerceu cargos em empresas privadas e órgãos governamentais, como a Secretaria de Diretos Humanos; Secretaria Geral da Presidência da República (Governo Federal); Secretaria de Direitos Humanos (Governo do Distrito Federal); bem como atuações profissionais nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A jornalista também é militante de causas sociais e movimentos democráticos.

Foto: Jeová Luiz

Fonte: Alese