Alese firma convênio com Instituto Sergipano de Direito Administrativo

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) e o Instituto Sergipano de Direito Administrativo (ISDA) firmaram, nesta quinta-feira (6), um termo de cooperação técnica que tem como objetivo incentivar a parceria para a realização de produções científicas, eventos e ações de formação continuada.

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), destacou a importância da iniciativa. “A Casa faz mais uma parceria das instituições, visando à melhoria da gestão pública para que possamos atender melhor à população. Os doutores Verônica Sobral e João Bandeira, que estiveram aqui hoje para formalizar o convênio com a Alese, são pessoas reconhecidas em Sergipe pela lisura e pelo trabalho dedicado nas funções públicas que exercem. A Assembleia, mais uma vez, é protagonista, junto com o Instituto, no fortalecimento do direito administrativo, buscando sempre melhorar a vida dos sergipanos”, afirmou.

A presidente do Instituto Sergipano de Direito Administrativo, Patrícia Verônica Sobral falou sobre a criação e objetivo do Instituto Sergipano de Direito Administrativo. “Criado em setembro de 2023, o Instituto atua de forma plural e acolhedora, como um centro de reflexão voltado à promoção de uma administração pública ética, transparente, humana e eficiente, reunindo professores, servidores, advogados e estudiosos comprometidos com o aprimoramento da gestão pública”, declarou.

Patrícia Verônica Sobral também falou sobre a importância da assinatura que representa um importante avanço institucional. “Esse termo de cooperação abre caminhos para capacitações, seminários e publicações conjuntas, aproximando o direito administrativo da prática legislativa, da cidadania e da realidade social”, ressaltou.

Um dos sócios-fundadores do Instituto e procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE), João Augusto dos Anjos de Bandeira, também destacou a relevância da parceria:

“A Casa do Povo e o Instituto se unem para promover esse termo de cooperação em um momento histórico. Enxergamos o Direito Administrativo como o campo que direciona as ações estatais, a aplicação dos recursos públicos e o poder do Estado na transformação em serviços para a sociedade. Estar junto da Assembleia é estar próximo da cidadania. O Instituto se sente feliz e honrado com essa parceria e totalmente disposto a trabalhar em prol da população sergipana”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos