Alese firma convênio com TCE e UFS e oferta pós-graduação a servidores

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), participou na manhã desta sexta-feira (17), de uma reunião na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), que firmou um convênio entre a Alese, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento (Ecojan) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), para a concretização de uma parceria inovadora: a pós-graduação (MBA) em Governança Pública para os servidores da Casa Legislativa.

Serão 50 vagas para os servidores da Alese e 50 vagas para os servidores do Tribunal de Contas do Estado, com previsão para iniciar o curso em 12 de julho. As aulas serão ministradas por professores da UFS, à cada 15 dias.

De acordo com o presidente Jeferson Andrade, o convênio é de grande importância para o crescimento profissional dos servidores. “Foi uma grande ideia da presidente do Tribunal de Contas, Susana Azevedo, pois o foco dela é na educação; sabemos desde à época que ela era deputada estadual e agora ela faz essa parceria entre o TCE, a Alese e a UFS, fundamental para os servidores. Estamos muito felizes; começaremos o curso já a partir de julho deste ano e eu serei o primeiro a me inscrever na Assembleia Legislativa”, adianta.

O diretor-geral da Alese, Ricardo Garcez participou da reunião e comemorou a parceria que beneficiará os servidores. “Essa é uma importante parceria entre o Tribunal de Contas, por intermédio da Escola de Contas, a Universidade Federal de Sergipe e a Assembleia Legislativa que está sendo concretizada. Estaremos oferecendo aos nossos servidores da Alese a oportunidade de expandir conhecimentos e de contribuir, ainda mais, para a eficiência e transparência da administração pública”, observa.

Segundo o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, trata-se de um momento ímpar, pois é a primeira vez que o Tribunal de Contas de Sergipe e a Assembleia Legislativa fazem uma parceria desse molde para uma oferta conjunta com a Universidade Federal de Sergipe, visando oferecer uma pós-graduação para os seus servidores.

“Todos nós sabemos que os caminhos sempre iniciam-se pela educação. A educação é extremamente importante e a educação profissional especificamente no que estamos tratando hoje, ela é fundamental para que tanto o TCE quanto a Alese através dos seus servidores, possam prestar o melhor serviço à população sergipana que é quem paga os nossos salários e é a quem nós devemos toda a satisfação. E, também a qualidade dos serviços prestados. Então, estão de parabéns a Corte de Contas, o Parlamento sergipano e a própria UFS por essa parceria inovadora que venha trazer qualidade ao serviço público”, entende.

TCE/SE

A presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Susana Azevedo também destacou a necessidade da qualificação. “Firmamos hoje um grande convênio, onde vamos ter professores da Universidade Federal de Sergipe, que vão capacitar os nossos servidores como também os da Assembleia Legislativa. Os professores vão dar cursos de governança, de fiscal de contrato; tudo enfim, para que esses servidores fiquem preparados, capacitados para fazer uma melhor entrega à sociedade. Quando nós capacitamos nossos servidores, temos a certeza que os frutos virão dessa capacitação em projetos de lei, projetos de governança, administrativos, em planejamento, em ações que venham beneficiar a população de Sergipe”, ressalta.

O supervisor-pedagógico da Ecojan, Otávio Augusto Reis de Sousa, destacou ser uma preocupação da presidente Susana Azevedo, ofertar capacitações. “A gente quer preparar na verdade os gestores e nada melhor do que começar preparando os nossos próprios servidores. Lançamos em parceria com a UFS, o MBA em Governança Pública, onde teremos 50 vagas da Alese e 50 vagas para o Tribunal de Contas. Esse é só o início porque vamos levar aos poucos para os interiores também”, complementa.

UFS

Conforme explicou a coordenadora de MBA em Governança Pública da UFS, a professora-doutora Alessandra Nogueira Lima, a parceria é de suma importância no momento em que traz a Universidade Federal de Sergipe, referência na área de Gestão Pública e de Formação.

“E agora a gente traz esse MBA em Governança Pública, para que o tribunal junto com a Alese, tentem sanar essa carência que a gente tem a partir dessas transformações dos novos temas e dificuldades, principalmente entre os municípios, o estado, uma vez que o Governo Federal transferiu pra gente essa complexidade da gestão pública e a gente vem agora trazer a expertise da universidade em parceria para tentar com os alunos essa competência. O curso terá duração de 15 mese com aulas semi-presenciais (uma parte no auditório do TCE e outra parte de forma online) para todos os servidores. Serão 100 vagas e estamos com muita vontade de ter outras turmas, garantindo esse aprendizado para todos”, afirma enfatizando que ao final os participantes farão ao invés de um TCC, mas uma Proposta de Intervenção (após apresentarem uma inquietude, uma dificuldade), para com a expertise da UFS, buscar melhorias.

O vice-coordenador de MBA em Governança Pública, o professor-doutor Kleverton Melo de Carvalho, a proposta do curso é formar uma articulação entre os diversos atores que atuam no sistema de contas e controle externo. “É preciso alinhar algumas diretrizes para que a instituições possam trabalhar de maneira mais integrada. A proposta é capacitar as pessoas e deixá-las mais conscientes das ferramentas de gestão que existem e que possibilitam criar a eficiência conforme diz o nosso princípio constitucional”, destaca.

O encontro aconteceu no Gabinete da Preidência do Tribunal de Contas do Estado e também contou com a participação do o jornalista Beneti Nascimento, coordenador de projetos da Escola do Legislativo Deputado João de Seixas Dória, a Elese; da esposa do deputado Jeferson Andrade (Juliane Andrade) e da Diretora Geral do TCE/SE, Ana Roberta Robertti.

Para se ter uma ideia, o curso de MBA em Governança na Gestão Pública tem a finalidade de preparar os participantes com noções de planejamento, organização, direção e avaliação de projetos governamentais, utilizando instrumentos que contribuam para a solução de problemas internos na gestão pública.

Fotos: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souz