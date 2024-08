Alese fortalece combate à violência contra a mulher no Baixo São Francisco

Servidores multidisciplinares da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe (PromuAlese) se reuniram com técnicos da região do Baixo São Francisco para capacitação e troca de experiências, com o intuito de fortalecer o atendimento a mulheres e homens que busquem a instituição. O encontro ocorreu no município de Neópolis.

De acordo com a coordenadora da Procuradoria da Mulher da Alese, Luana Duarte, a reunião teve o objetivo escutar os técnicos para conhecer as demandas locais e otimizar a efetivação da política de enfrentamento à violência contra a mulher nos municípios. “A Alese, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, participa, em conjunto com a Secretaria de Políticas para Mulheres do estado de Sergipe, de diversas iniciativas que visam fortalecer o combate à violência contra a mulher”, destacou.

Baixo São Francisco

Participaram da reunião os coordenadores e profissionais dos CREAS e CRAM dos municípios da região do Baixo São Francisco: Neópolis, Amparo do São Francisco, Santana do São Francisco, Pacatuba, Ilha das Flores, Cedro de São João, Japoatã, Propriá, Telha e Japaratuba. A reunião permitiu conhecer o papel da Secretaria de Estado da Mulher e a atuação da Procuradoria da Mulher da ALESE.

Entre os temas tratados, destacou-se a implantação dos grupos reflexivos e como fortalecer a atuação desses grupos a nível municipal. “O anseio é encontrar caminhos para trabalhar de forma correta com os grupos”, acrescentou Luana Duarte.

Na ocasião, foi apresentada a parceria entre a Secretaria de Políticas para Mulheres e o Instituto GENI, com o objetivo de capacitar a rede de assistência para potencializar os serviços ofertados nos municípios por meio das secretarias de assistência social com seus equipamentos. “A rede de assistência precisa ser fortalecida, visto que todos os equipamentos têm a mesma finalidade: atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, além de trabalhar a política de forma integrada”, concluiu a coordenadora da PromuAlese.

Foto: PromuAlese

Por Stephanie Macedo