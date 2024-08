Alese homenageia militares na celebração do Dia do Soldado

Foi realizada, nesta quarta-feira (21), a sessão especial pelo Dia do Soldado, celebrado anualmente em 25 de agosto. Durante o evento, foram homenageados o comandante, tenente-coronel Ricardo Pereira Barreto, e o assessor parlamentar e de Relações Institucionais, coronel Roberval Corrêa Leão, ambos do 28º Batalhão de Caçadores. As proposituras são de autoria do deputado Luciano Bispo (PSD).

Em nome da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado Paulo Júnior (PV), subiu à Tribuna para saudar todos os presentes à solenidade. Ele falou que se trata de uma importante força de proteção para o país.

“É importante reconhecer e valorizar a dedicação e o compromisso dos homens e mulheres que vestem a farda e dedicam suas vidas à defesa da Nação. Cada soldado representa a força, a coragem e a honra do Brasil, personificando os valores mais nobres do nosso Exército. Neste dia, rendemos nossas homenagens a todos que com bravura e lealdade cumprem seu dever de proteger nossa pátria”, afirmou.

O tenente-coronel Ricardo Pereira Barreto recebeu o Título de Cidadania Sergipana, enquanto que o coronel Roberval Corrêa Leão recebeu a Medalha de Honra Parlamentar, mais alta honraria entregue pela Casa.

“Ambos os homenageados demonstram excelência em suas carreiras e serviços prestados, contribuindo de maneira significativa para o fortalecimento das instituições e para o bem-estar da sociedade sergipana. Esse reconhecimento reflete a dedicação, o profissionalismo e o compromisso com o dever, valores que são base de suas atuações”, declarou o deputado.

O comandante do 28º Batalhão de Caçadores é baiano, natural de Salvador. Ele disse estar feliz por já se sentir sergipano devido à forma como foi recebido no estado desde quando iniciou a prestação de serviço em Sergipe.

“É um motivo de imensa satisfação, me sinto muito orgulhoso pelo dia de hoje por receber esta homenagem. Desde que eu cheguei aqui, em dezembro do ano passado, eu me sinto sergipano, o estado acolheu a mim e a minha família, abraçou a gente de maneira muito acolhedora, então é um dia especial para mim e para minha família”, contou.

O assessor parlamentar e de Relações Institucionais do Batalhão está em terras sergipanas desde 2014, quando assumiu o cargo. Ele falou que irá se dedicar ainda mais ao trabalho para continuar a merecer esta honraria.

“É satisfação, alegria e orgulho. Eu estou nesta função de assessoria parlamentar há dez anos, é um longo tempo trabalhando, fazendo uma ligação muito estreita com essa Casa Legislativa, e agora sendo homenageado com esta honraria, o que nos traz muito orgulho. Continuarei fazendo por merecer ostentar essa medalha no meu peito”, afirmou.

O deputado Luciano Bispo destacou a importância da Área Militar para a segurança do país. Ele lembrou que é preciso estar muito preparado para ocupar estas patentes.

“Ninguém chega a coronel e a tenente-coronel sem ter capacidade. Qualquer assunto falam tranquilamente, então vocês que fazem esta Forças Amadas deste país estão de parabéns porque fazem muito pelo Brasil”, afirmou.

A sessão especial foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A Mesa foi presidida pelo autor da propositura, deputado Luciano Bispo, e composta p elo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), desembargador Gilson Félix dos Santos, representando o presidente Ricardo Múcio, capitão dos portos de Sergipe, capitão de fragata Alexandre Almeida Gomes Ferreira, representante do destacamento de controle do espaço aéreo de Aracaju, capitão Jorge Luiz da Silva Lopes, deputado Paulo Júnior e homenageados.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira