Alese homenageia Polícia Civil pelos 135 anos de existência

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) realizou, nesta quarta-feira, 27, a Sessão Especial, em comemoração aos 135 anos de existência da Polícia Civil. O evento ocorreu no plenário da Casa e contou com a presença de servidores da instituição.

O autor da propositura, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil), enalteceu a importância dos policiais civis para a segurança pública do estado. Ele falou que este reconhecimento é necessário partindo da Casa.

“Essa relação institucional entre o Poder Legislativo e Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército e Marinha é extremamente importante e fundamental para que os trabalhos fluam e que a gente possa dar uma satisfação e mostrar a sociedade sergipana que essa casa tem um protagonismo especial em todas as demandas que venham a contribuir e melhorar a qualidade de vida do povo Sergipano”, afirmou.

O governador em exercício, Zezinho Sobral, disse que esta é uma data para comemorar e parabenizar os trabalhadores pelos serviços prestados diariamente em prol da população sergipana.

“Uma força de segurança importante para o estado de Sergipe, que tem prestado relevantes serviços, que tem contribuído para uma sociedade mais segura e que transforma Sergipe em um dos estados mais seguros do Brasil. A população vive em paz e com tranquilidade e é o momento da gente reconhecer todo esse trabalho e esse serviço que é prestado até, às vezes, com a própria vida para garantir a segurança do cidadão. Meus parabéns a todos eles e vamos hoje prestar uma homenagem a eles e comemorar essa data tão especial para nós”, declarou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Tiago Leandro, agradeceu a lembrança da data feita pela Alese. Ele destacou a parceria entre as instituições, que vem sendo realizada, para fazer com que o trabalho seja bem-feito.

“É muita gratidão sermos homenageados pela Casa do Povo. Todos os deputados sempre foram parceiros da Polícia Civil da população sergipana, sempre aliados a qualquer pauta de segurança pública que beneficia a população. Aqui no estado de Sergipe existe uma sintonia, algo muito harmônico que traz o bem para a população. O Governo do Estado de Sergipe nos proporciona muito investimento de segurança pública, melhores condições de trabalho e valorização profissional, então nós buscamos sempre melhorias para a gente propor o nosso produto, que a segurança pública para a população”, falou.

A coordenadora da Polícia Civil de Aracaju, Rosana Freitas, lembrou que o estado é um dos mais seguros do país. Ela disse que a Assembleia lembrar este fato faz com que a PC seja valorizada com todos os seus trabalhadores.

“É um momento de comemorar os 135 anos da nossa instituição e comemorar acima de tudo as pessoas, os servidores que fazem parte dessa instituição, que fazem com que ela seja grandiosa, com que ela apresente os resultados que vem apresentando. Sergipe é um dos estados mais seguros do país e esse resultado é uma soma de esforços dos servidores que compõem a polícia civil do Sergipe em conjunto com as demais forças de segurança do estado, então é um momento que a gente festeja, agradece, comemora, celebra e renova as energias para continuarmos nosso trabalho, servindo a população da melhor forma possível. O reconhecimento desta Casa, o ato de valorizar a polícia civil, valorizar seus integrantes nos fortalece enquanto instituição e é indispensável para que a gente continue fazendo esse trabalho”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Jean Rezende, falou que esta celebração é necessária para que todos os policiais percebam a importância que têm nesta sociedade.

“É uma data importante e a gente tem que celebrar, como toda data importante precisa ser celebrada. Eu, como oficial investigador da Polícia Civil há mais de 20 anos, tenho muito orgulho fazer parte dessa história. O Sinpol, fundado em 30 de maio de 1990, completará 35 anos e, sem dúvida, faz parte de toda essa trajetória, mas os grandes protagonistas dessa celebração são os policiais civis que dedicam suas vidas, suas saúdes física e mental, em prol da defesa social da sociedade sergipana e o resultado desse trabalho tem sido reconhecido nacionalmente”, acrescentou.

Ele contou que o dado oficial do Ministério da Justiça aponta a Polícia Civil sergipana como a primeira colocada do Brasil na elucidação de crimes violentos. Ele salientou que a categoria tem solicitado a sensibilidade da sociedade sergipana, dos parlamentares e do próprio Governo do Estado para a reestruturação da carreira.

“Infelizmente, no tocante, a pauta salarial nós somos hoje o 25º, então não faz sentido uma polícia de excelência, que entrega um resultado de primeiro lugar no Brasil, estar entre os últimos nessa questão da valorização. E não falamos apenas de salário, estamos em busca de melhores estruturas para quem trabalha nas nossas delegacias, bem como para a sociedade. Por exemplo, atualmente existe a chamada operação puro sangue, que é a valorização das nossas prerrogativas e atribuições, para que a população, ao chegar em uma delegacia, seja atendida por um policial civil da carreira policial, ou seja, um delegado ou um oficial investigador, pois atualmente, infelizmente, ainda existem nas nossas delegacias pessoas estranhas à atividade policial civil que acabam atendendo à população como se o policial civil fosse”, acrescentou.

Ele ainda disse que para o oficial investigador atender a população, ele passa por um curso de formação na academia de polícia com um processo de treinamento que é necessário ao exercício da função. “Então a gente celebra sim, mas aproveita o momento para sensibilizar a sociedade da importância desses profissionais, dessas pessoas que compõem essa instituição, pois o crescimento e o sucesso da instituição vem pela entrega, pela abnegação de cada policial civil, especialmente os oficiais investigadores de polícia”.

A celebração ocorreu durante a Sessão Especial com entrega de medalhas a integrantes da instituição. A Mesa foi presidida pelo deputado Luciano Bispo e composta pelo deputado Cristiano Cavalcante, pelo governador em exercício, Zezinho Sobral, pelo delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, pela coordenadora da Polícia Civil da capital, Rosana Freitas, comandante da Capitânia de Desportos de Sergipe, Capitão de Fragata Alexandre Almeida Gomes Ferreira, pelo coordenador das delegacias do interior, delegado Jonatan Evangelista e pelo presidente do Sinpol, Jean Rezende.

Fotos: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira