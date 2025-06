Alese lamenta morte dos jornalistas André Barros e Mônica Pinto

O presidente do Poder Legislativo, deputado Jeferson Andrade, e os demais deputados da Casa Legislativa manifestam profundo pesar pelo falecimento dos jornalistas André Barros e Mônica Pinto, ocorrido nesta terça-feira (17). A Casa presta sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento dos jornalistas André Barros e Mônica Pinto, dois profissionais que dedicaram suas vidas à informação e à comunicação em Sergipe. Suas trajetórias foram marcadas pelo compromisso com a verdade, ética e pelo importante papel de levar a notícia à sociedade. O legado deixado por eles inspira gerações e enriquece o jornalismo sergipano. Neste momento de tristeza, expresso em nome da Assembleia Legislativa e de todos os seus deputados os nossos sinceros sentimentos às famílias, amigos e colegas de profissão. Que Deus conforte a todos e lhes dê força para superar esta perda irreparável, “, lamentou o presidente.

André Barros

Jornalista e publicitário, André Barros dedicou mais de quatro décadas à Comunicação em Sergipe. Com trajetória iniciada em 1981, atuou como diretor de Jornalismo da TV Sergipe, coordenador de Comunicação e secretário de Estado da Comunicação Social. Fundador do Jornal do Dia, da rádio Jovem Pan e da Nova Brasil FM em Aracaju, também foi apresentador dos programas Transamérica Notícias (90,5 FM) e Nova Manhã (93,5 FM). Na TV Atalaia, participou dos telejornais Balanço Geral e Cidade Alerta. O jornalista estava se tratando de complicações renais. Ele deixa esposa e cinco filhos.

Mônica Pinto

A jornalista Mônica Pinto faleceu aos 61 anos, na madrugada desta terça-feira, em Aracaju. Ela estava internada em um hospital particular, em tratamento contra um câncer.

Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com ênfase na linha de pesquisa Comunicação, Educação e Formações Socioculturais, Mônica também possuía sólida experiência na área de Ciências Ambientais, com foco em sequestro de carbono e mudanças climáticas. Reconhecida como a primeira jornalista do Brasil com especialização em mudanças climáticas, ministrava palestras e minicursos sobre o tema. Em Sergipe, sua carreira inclui passagens pelo Jornal de Sergipe, Cinform, Sergipe SA e F5 News.

Fotos: Divulgação

Por Débora Nepomuceno Marques