Alese compõe comissão que estuda Plano de Carreira do Magistério

À convite do governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), deputado Jeferson Andrade (PSD), participou na tarde desta quinta-feira (11), no Palácio Governador Augusto Franco, de uma reunião extraordinária com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese). No encontro ficou deliberado que uma comissão mista ficará responsável por analisar mecanismos capazes de promover a reestruturação do Plano de Carreira do Magistério.

Participando do diálogo, os deputados estaduais Garibalde Mendonça (PDT), Lidiane Lucena (Republicanos), Cristiano Cavalcante (União Brasil), foram reverenciados pela classe trabalhadora. Na concepção dos servidores públicos, a Alese foi protagonista na mediação entre os profissionais da educação pública e o governo de Sergipe. Para o deputado Jeferson Andrade, o reconhecimento público demonstra o perfil conciliador e progressista adotado pelos parlamentares neste início da 20ª Legislatura. A perspectiva por parte dos deputados é que a partir da próxima quarta-feira (17), os trabalhos desta comissão sejam iniciados.

“Esse trabalho não é impar, ele é plural. Estamos sempre pensando na qualidade do ensino prestado às milhares de crianças e adolescentes, nos direitos dos trabalhadores, e na harmonia entre as instituições democráticas e o cidadão sergipano. Estivemos participando desta reunião, representando os demais colegas de Legislatura, e nos disponibilizamos mais uma vez em acompanhar esse diálogo em torno da pauta principal dos Professores e Professoras que é a questão da reestruturação do plano de carreira do magistério”, destacou o presidente. Participaram ainda do diálogo, os secretários de Estado da Casa Civil, Jorge Araújo Filho – deputado licenciado -, e da Administração, Lucivanda Rodrigues.

Reconhecimento

Presidente da entidade sindical, o Professor Roberto Silva enalteceu a receptividade dos deputados estaduais, bem como enalteceu a necessidade de a classe trabalhadora permanecer sendo acolhida na Assembleia Legislativa. A direção do Sintese revelou que os pleitos foram discutidos com os parlamentares que formam base de situação e oposição, inclusive, entre os dias 29 de abril e 07 de maio, quando o governador Fábio Mitidieri e o vice-governador Zezinho Sobral, estiveram nos Estados Unidos para participar de dois grandes eventos do mercado internacional de óleo e gás.

“Na semana em que Jeferson [Andrade] assumiu o governo do Estado em exercício, fomos muito bem recebidos tanto por Garibalde Mendonça – que assumiu o cargo de presidente interino da Alese -, como pelos demais deputados estaduais, e pelo próprio Jeferson. Não enfrentamos uma Alese de portas fechadas para os Professores e Professoras. Acontece que agora nosso trabalho será outro, ainda mais em conjunto. Essa comissão pode, e esperamos que assim seja, o início do reparo de irregularidades em torno da carreira do magistério. Esperamos realmente que ao final desse governo, Fábio Mitidieri tenha solucionado esse retrocesso desde 2012”, avaliou o presidente.

Sobre a composição da comissão, o governador garantiu que a gestão pública está mobilizada para reparar erros e valorizar os servidores. “Sem estudo de impacto financeiro, eu não consigo – inclusive isso seria um erro grave -, encerrar essa reunião com um Projeto de Lei que promove essa reestruturação. Peço encarecidamente que o Sintese e a Alese componham essa comissão, e, juntos, possamos identificar os melhores caminhos para atender dentro daquilo que for possível, esse pleito apontado como primordial pelos educadores”, destacou o governador. A criação desta comissão ocorre por meio de portaria a ser criada pelo Poder Executivo Estadual.

Presenças

Também participaram das discussões o secretário executivo da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Marcel Rezende; além de: Ivonia Ferreira (vice-presidente), Ednalva da Silva (diretora sindical), Ivonete Almeida (diretora sindical), Franklin Ribeiro (assessor jurídico), Leila Angélica (diretora sindical), Carolina Rejane (assessora de comunicação), e Alisson Tadeu (assessor político), todos ligados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese).

Foto: Jadílson Simões

Por Milton Alves Júnior