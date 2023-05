Alese realiza audiência para debater tecnologias da Embrapa no fortalecimento da agricultura

A Assembleia Legislativa de Sergipe realiza nesta sexta-feira, dia 26, às 8:30, uma audiência pública para debater a atuação da Embrapa e suas tecnologias para fortalecer a agricultura sergipana. O evento terá a presença de gestores do órgão federal, deputados estaduais, secretários municipal e estadual da agricultura e está aberto ao público geral interessado no segmento.

A audiência pública é uma iniciativa do presidente da Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da Alese, deputado estadual Neto Batalha (PP). Há 15 dias, o parlamentar recebeu a visita de gestores da Empraba e ficou definido um encontro para discutir parcerias de desenvolvimento de pesquisas e soluções que beneficiem a agricultura sergipana.

Outros temas também estarão em pauta, a exemplo das cadeias produtivas do milho, citros, mandioca e aquicultura; o desenvolvimento e oferta de tecnologias já prontas ao produtor sergipano, contribuindo de forma efetiva para a superação de gargalos nos sistemas de produção, além do desenvolvimento sustentável do setor agrícola do Estado.

“A agricultura é essencial para o desenvolvimento de qualquer Estado, portanto, criar encontros, reuniões e debater projetos em audiência pública é de extrema importância para buscar melhorias para um setor tão importante para milhares de sergipanos e a própria economia estadual”, comentou o deputado Neto Batalha.

Foto assessoria

Por Guilherme Fraga