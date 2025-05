Alese realiza palestra sobre ‘Procedimentos Iniciais em Ocorrência com Artefatos

Na manhã desta segunda-feira (19), a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) realizou uma palestra com o tema ‘Procedimentos Iniciais em Ocorrência com Artefatos Explosivos’. A palestra aconteceu por meio do Gabinete de Segurança Institucional da Casa.

Diante do aumento de ocorrências envolvendo artefatos explosivos em áreas urbanas e rurais, órgãos de segurança pública têm intensificado os procedimentos iniciais para garantir a proteção da população e das equipes envolvidas. A abordagem em situações desse tipo exige extrema cautela, envolvendo isolamento imediato da área, acionamento do esquadrão antibombas e rigorosa avaliação técnica antes de qualquer intervenção.

O tenente-coronel Jonatas, comandante do Gabinete de Segurança Institucional da Assembleia Legislativa de Sergipe (GSI/Alese), destacou a importância da qualificação técnica dos militares que integram sua equipe por meio de um programa contínuo de capacitação. “Esse projeto é voltado para os policiais e bombeiros militares que integram o GSI e faz parte de um programa de capacitação técnica continuada, onde trazemos profissionais com expertise relevante para enriquecer o conhecimento da equipe. Hoje, de forma especial, contamos com a presença do comandante do BOPE, Major Weniston, que trouxe uma abordagem essencial sobre procedimentos iniciais em ocorrências com artefatos explosivos — uma temática sensível e imprescindível para o contexto da Alese, que frequentemente recebe autoridades como o vice-presidente da República e governadores. Nosso objetivo é preparar ainda mais nossos agentes para garantir a segurança institucional com eficiência e conhecimento técnico.”

O primeiro passo nesses casos é assegurar o afastamento de civis e a preservação do perímetro, respeitando uma distância segura que varia conforme o tipo de artefato identificado. Equipes especializadas são responsáveis por analisar visualmente o objeto suspeito, utilizando equipamentos como robôs, detectores e câmeras remotas para minimizar o risco de detonação acidental. Nenhum contato físico é permitido até que o artefato seja classificado como seguro ou devidamente neutralizado.

A atuação coordenada entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e, quando necessário, Exército Brasileiro, é essencial para o sucesso da operação. Além disso, treinamentos contínuos e campanhas de orientação à população sobre como agir diante de objetos suspeitos têm sido reforçados, buscando reduzir riscos e agilizar as respostas em casos reais. A eficiência nos primeiros procedimentos pode ser decisiva para evitar tragédias e garantir a segurança coletiva.

O palestrante Major Weniston destacou a importância da capacitação sobre ocorrências com artefatos explosivos, enfatizando a relevância do tema para a segurança pública. “Essa iniciativa é extremamente importante porque trata de um tema sensível e recorrente no nosso estado. Estamos falando de procedimentos iniciais em ocorrências envolvendo artefatos explosivos. No ano passado, infelizmente, tivemos a morte de uma criança por causa de uma bomba caseira, e este ano já houve novas apreensões. É uma situação que oferece risco real à população e exige preparo. Essa instrução é um primeiro passo para orientar sobre como agir até a chegada do Batalhão de Operações Especiais, que conta com técnicos especializados. Embora o período junino aumente o acesso a explosivos, esse é um tema que exige atenção durante todo o ano.”

O Major Reis que participou da capacitação destacou a relevância da iniciativa de capacitação promovida pelo Gabinete de Segurança Institucional da Alese, ressaltando seu impacto direto na preparação dos profissionais da segurança.

“Parabenizo o presidente da Casa, Jeferson Andrade (PSD) e o coronel Jonatas por essa iniciativa de trazer pessoas capacitadas para nos instruir. Essa capacitação é fundamental para que nossos policiais tenham, ao menos, uma noção de como agir em situações delicadas, como ocorrências com artefatos explosivos.”

Por Débora Nepomuceno Marques – Foto: Jadilson Simões