Alese realiza primeira Sessão Itinerante da 20ª Legislatura em Propriá

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) abriu, nesta quarta-feira (20), a realização da primeira Sessão Plenária Itinerante da 20ª Legislatura no município de Propriá. O evento contou com a participação máxima dos deputados estaduais, reforçando o compromisso do Poder Legislativo em aproximar-se da população e discutir as demandas locais.

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), destacou a importância da Sessão Itinerante em Propriá e avaliou o encontro como produtivo. Ele ressaltou a relevância dos temas discutidos e a necessidade de buscar soluções concretas para os desafios da região.

“Hoje tivemos uma sessão muito proveitosa, com a participação de 18 deputados que puderam ouvir e debater diretamente com a população e as lideranças locais. Foram abordadas questões essenciais para o Baixo São Francisco, como a situação da BR-101, a rodovia que liga Japoatã a Propriá, a estrutura hospitalar, o perímetro irrigado e o potencial da região para o turismo. Sabemos da importância dessas pautas e estamos empenhados em buscar caminhos para impulsionar o desenvolvimento local.

Infelizmente, este também foi um dia de tristeza para Propriá, com o falecimento da mãe do presidente da Câmara Municipal. Nos solidarizamos com sua família e desejamos conforto neste momento difícil”, afirmou Jeferson Andrade.

Temas tratados

Durante a sessão, os parlamentares abordaram temas fundamentais para o desenvolvimento da região do Baixo São Francisco. A deputada Linda Brasil chamou a atenção para a falta de água e a qualidade da distribuição na região. O líder do governo, Cristiano Cavalcante, destacou ações estaduais que beneficiam Propriá e fez uma prestação de contas do seu mandato.

A deputada Lidiane Lucena informou sobre o edital da Secretaria de Estado da Saúde (SES) para credenciamento de prestadores privados que atenderão crianças com síndromes respiratórias e arboviroses no período sazonal. A deputada Kitty Lima anunciou o início da segunda fase do Programa Opera Sergipe e apresentou ações voltadas à causa animal no município.

O deputado Georgeo Passos voltou a cobrar a duplicação da BR-101, criticando o descaso federal com o Baixo São Francisco. O deputado Marcos Oliveira defendeu a instalação de uma universidade pública na região e a ampliação da distribuição de gás natural. Já o deputado Paulo Júnior lamentou que o Baixo São Francisco tenha o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Sergipe, afetando diretamente 14 municípios.

Outros parlamentares também se pronunciaram. O deputado Manuel Marcos parabenizou a realização da sessão e destacou a importância de aproximar o Legislativo da população. O deputado Luizão Donatrampi ressaltou o papel da participação popular no processo legislativo. O deputado Chico do Correio reforçou a necessidade de políticas públicas voltadas ao abastecimento de água.

O deputado Marcelo Sobral defendeu inovações na produção agrícola para fortalecer o setor no estado. O deputado Luciano Pimentel destacou a gestão do prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, elogiando sua capacidade administrativa. O vice-presidente da Alese, Garibalde Mendonça, celebrou a retomada das sessões itinerantes e agradeceu ao povo de Propriá pelo apoio ao longo de sua trajetória política.

Próximas cidades

A agenda da Sessão Itinerante seguirá ao longo do ano, a perspectiva é que os municípios de Simão Dias, Capela e Barra dos Coqueiros sejam os seguintes.

A última vez que o Poder Legislativo realizou sessões itinerantes foi em 2015. Com a retomada do projeto, a expectativa é de que municípios que ainda não receberam a Alese sejam contemplados, garantindo maior aproximação entre o Parlamento Estadual e as comunidades sergipanas.

Fotos: Jadilson Simões

Por Stephanie Macedo