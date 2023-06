Alese realizará Sessão Extraordinária na próxima segunda-feira, 26

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe realizará, na próxima segunda-feira (26), uma Sessão Extraordinária. A pauta de votação que seria cumprida nesta quinta-feira (22), foi transferida para esta ocasião.

Entre outros projetos de Lei, está prevista a primeira discussão sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), além da matéria a respeito do Programa ‘Prato do Povo’, desenvolvido pelo Governo de Sergipe. Ambos os PLs são de autoria do Poder Executivo.

“A sessão é extraordinária a partir do momento em que acontece fora dos dias regimentais. Por este motivo, a sessão da próxima segunda-feira será extraordinária, já que as sessões na Assembleia Legislativa de Sergipe não são realizadas nas segundas-feiras”, explicou o secretário geral da Mesa Diretora, Deoclécio Vieira Filho.

As atividades começam a partir das 9h30 no plenário da Casa Legislativa.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira