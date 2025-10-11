Alese realizará sessão para discutir o limite territorial entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão

Numa iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jeferson Andrade (PSD), será realizada na manhã da próxima segunda-feira (13), no plenário da Alese, uma sessão especial para discutir os limites territoriais entre Aracaju e São Cristóvão.

Os dois municípios travam uma disputa de longa data. Recentemente, a justiça determinou a devolução de parte da Zona de Expansão de Aracaju para São Cristóvão, o que reativou a discussão e a polêmica sobre o tema nos meios políticos e jurídicos.

A sessão especial terá a participação do deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA), relator do projeto que disciplina procedimentos para solucionar conflitos territoriais entre municípios do mesmo estado, sem a criação de novas cidades.

No mês passado, uma comissão de deputados estaduais de Sergipe, formada por Garibalde Mendonça, Georgeo Passos, Paulo Júnior e Manuel Marcos, esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pedir celeridade na tramitação do projeto. O texto prevê a realização de plebiscito para resolver esse tipo de conflito territorial.

Para Jeferson Andrade, a Alese pode e deve contribuir com a discussão do assunto e a sessão da próxima segunda-feira pode jogar luz na questão. ‘”O projeto que tramita na Câmara é uma esperança porque permite que a população decida e coloque um ponto final no conflito”, diz.

O território reclamado por São Cristóvão representa 11,4% da área total de Aracaju. São 20,78 km2, onde vivem cerca de 30 mil pessoas.

Por Eduardo Almeida – Foto: Joel Luíz