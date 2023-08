Alese retoma atividades nesta terça-feira após o recesso

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) retoma amanhã as atividades, após o recesso das últimas duas semanas de julho. As pautas econômica e social serão algumas das prioridades da Casa no segundo semestre.

É esperado para agosto o projeto de lei do Executivo que trata do Orçamento do Estado para o próximo ano, com a verba e as prioridades de cada Secretaria. As discussões no parlamento são relevantes para seu aperfeiçoamento e aprovação. Os deputados poderão apresentar emendas e o texto terá que ser aprovado até dezembro, antes do recesso legislativo. O orçamento total estimado é de pouco mais de R$ 14 bilhões.

Outro momento muito esperado para o segundo semestre é o relatório da Secretaria da Fazenda com o resultado fiscal do Estado relativo ao segundo quadrimestre deste ano (maio, junho, julho e agosto). O balanço mostrará o comportamento de receitas, despesas, gastos com pessoal, previdência e endividamento do Estado no período, entre outros indicadores.

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade (PSD), diz que a Casa não faltará a Sergipe e continuará apoiando projetos voltados para o desenvolvimento do Estado. Ele lembra que, no primeiro semestre, foram aprovados projetos importantes do governo, como a ampliação da área do Complexo Industrial Portuário, onde fica o polo de gás natural, e o empréstimo de R$ 300 milhões para a construção da ponte entre os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, em Aracaju.

Segundo Jeferson Andrade, profissionalismo e ética estarão sempre no foco da Alese. “A gente vai continuar o trabalho para a valorização das ações parlamentares, promoção da cidadania, ampliação da transparência legislativa e fortalecimento do controle interno, utilizando as boas práticas de racionalidade e economicidade, dentro dos princípios éticos e morais que devem nortear a gestão pública”, declarou.

Foto Jadilsom Simões