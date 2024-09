A Assembleia Legislativa de Sergipe realizará, na próxima quarta-feira, 18, sessão deliberativa com votação de diversos projetos de lei. A sessão será realizada no horário regimental no plenário da Casa.

Amanhã, terça-feira, será realizada a primeira sessão ordinária desta semana.

As sessões da Assembleia Legislativa de Sergipe são transmitidas ao vivo pela TV Alese, canal 5.1, ou através do canal da emissora no Youtube.

Foto: Arquivo – Joel Luiz

Por Wênia Bandeira