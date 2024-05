Alese torna público Edital da Revista de Informação Legislativa 2024

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria Geral da Mesa Diretora (Alese/SGM) anunciou nesta terça-feira, 14 de maio, o lançamento do edital da Revista de Informação Legislativa (RIL/Alese) com foco na submissão de artigos- edição 2024. A iniciativa tem por finalidade divulgar artigos científicos inéditos reunindo temas relevantes em face do Poder Legislativo e Políticas Públicas de interesse da população sergipana.

O novo periódico integra as ações definidas pelo Conselho Editorial da Editora da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (CE/Alese Editora) e o acesso para o Edital está disponível na página oficial (al.se.leg.br/ril). A revista será anual e o prazo para submissão dos artigos acontece no período de 03 de junho a 30 de agosto. As normas de publicação, procedimentos de avaliação e outras informações seguem reunidas na página oficial.

O presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade, destaca o protagonismo e a contribuição na análise de diversos temas. “Trata-se de mais um compromisso do Poder Legislativo no fomento do conhecimento permitindo ainda, análises e discussões de grandes temas que serão apresentados para a sociedade”, enfatizou.

De acordo com o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque, a RIL enaltece a interação do Poder Público com o ambiente acadêmico. “Pela primeira vez, a Alese produz e divulga um periódico de caráter acadêmico com pautas que somam com os trabalhos e debates da Casa Legislativa. As expectativas são as melhores e acreditamos em produções de alto nível que farão parte da história da Alese e poderão contribuir com o desenvolvimento de Sergipe”, concluiu.

Por Shis Vitória