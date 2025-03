Alese vai realizar Sessão Itinerante em Propriá, no próximo dia 20

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) vai realizar Sessão Itinerante no interior do Estado. A estreia será em Propriá, no Baixo São Francisco, no próximo dia 20. Outras sessões itinerantes serão realizadas em outros municípios, de modo a contemplar as principais regiões sergipanas.

A Alese vai transferir toda a estrutura de uma sessão plenária para o auditório da Unit – no Polo de Propriá. Será um dia de trabalho e debates com a presença dos deputados, da assessoria legislativa, da assessoria parlamentar e do sistema de comunicação da Assembleia.

A sessão itinerante será aberta ao público, que pode levar diretamente aos deputados suas preocupações e demandas. O objetivo é fortalecer os vínculos entre as comunidades e os seus representantes, tornando as ações parlamentares mais efetivas e promovendo a democratização do processo legislativo.

A última sessão itinerante da Alese foi realizada no ano 2015. Estão programadas quatro sessões itinerantes para este ano. A prioridade é para os municípios que ainda não receberam essa experiência.

Município

Propriá é uma das principais cidades sergipanas. Com cerca de 29 mil habitantes, é um polo de desenvolvimento do Baixo São Francisco. Entre suas atividades econômicas se destacam o comércio, a pecuária, a piscicultura, a carcinicultura, a rizicultura, a pesca e o turismo.

Foto: Silvio Oliveira

Por Eduardo Almeida