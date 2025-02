ALESSANDRO ALINHA DETALHES COM GMs E ONGs PARA INÍCIO DO PROCESSO DE VOTAÇÃO DO EDITAL DE EMENDAS

Nesta segunda-feira (10), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) promoveu uma reunião importante com representantes das Guardas Municipais de Sergipe e Organizações de Assistência Social que inscreveram projetos na 6ª edição do Edital de Emendas Participativas, que vai destinar um total de R$ 4 milhões em emendas.

A iniciativa do mandato do senador tem como objetivo destinar emendas parlamentares de forma transparente e democrática, permitindo que a população sergipana escolha, por meio de votação popular, quais projetos devem ser contemplados com recursos.

Os projetos inscritos passaram por uma análise técnica, que verificou a viabilidade e a relevância das propostas. A partir de quinta-feira, inicia-se a fase de votação, que ocorrerá de 13 a 23 de fevereiro. Durante este período, os sergipanos e sergipanas poderão votar nas iniciativas que consideram mais importantes para o desenvolvimento de Sergipe. O resultado final será divulgado no dia 25 de fevereiro.

A medida visa fortalecer a participação cidadã, promovendo um mandato mais transparente e colaborativo. “O Edital de Emendas Participativas é uma oportunidade única para que os sergipanos decidam, diretamente, como os recursos públicos serão aplicados. É uma maneira de promover uma gestão mais transparente e alinhada com as reais necessidades da população”.

Alessandro ressaltou o papel das Guardas Municipais e das Organizações de Assistência Social no processo. “As Guardas Municipais e as Organizações de Assistência Social desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso, é essencial que seus projetos sejam ouvidos e escolhidos pela comunidade, para que possamos, juntos, construir um Sergipe mais seguro e justo para todos”.

Com essa iniciativa pioneira em Sergipe, o senador reforça seu compromisso com a democracia direta, a transparência e a participação ativa da sociedade nas decisões sobre o uso dos recursos públicos. E como continuidade desse processo democrático, em breve, serão lançados novos editais temáticos voltados para as áreas de educação, saúde e agricultura, ampliando ainda mais as possibilidades de envolvimento da população na destinação dos recursos.

