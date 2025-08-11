ALESSANDRO COBRA URGÊNCIA NO PL 2628: “PROJETO PODE GARANTIR AMBIENTE SEGURO PARA AS CRIANÇAS NA INTERNET”

A recente denúncia feita pelo youtuber Felca, que mostrou a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos e interações potencialmente perigosas nas redes sociais, reacendeu o debate sobre a necessidade de regulamentar e proteger o público infantojuvenil no ambiente digital.

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE), autor do Projeto de Lei n° 2628/2022, aproveitou a repercussão do caso para reforçar a importância da proposta, já aprovada no Senado e atualmente parada na Câmara dos Deputados. O texto estabelece medidas para prevenir a “adultização” de crianças e adolescentes e garantir maior segurança na navegação online.

“Casos como o que o youtuber Felca denunciou mostram uma realidade preocupante e gravíssima: crianças e adolescentes estão sendo expostos a conteúdos e situações que colocam sua segurança e seu desenvolvimento em risco nas redes sociais. Mais do que necessário, aprovar esse projeto é fundamental para avançarmos na proteção dos jovens no ambiente digital”, destacou o senador Alessandro.

O PL 2628 prevê regras mais rígidas para plataformas digitais, exigindo mecanismos de verificação de idade, filtros de conteúdo e penalidades para empresas que não adotarem medidas efetivas de proteção. Segundo o senador, a proposta é resultado de um amplo diálogo com especialistas, organizações da sociedade civil e autoridades do setor.

Para Alessandro, a urgência na votação é evidente. “Não podemos esperar que novos casos de exposição e abuso ocorram para agir. É preciso que a Câmara dos Deputados vote o projeto o quanto antes. Cada dia sem essa lei em vigor é um dia a mais de vulnerabilidade para milhões de crianças brasileiras”.

O parlamentar conclamou a sociedade a cobrar os deputados para que o projeto avance. “Apoie essa causa, fale sobre ela, compartilhe a mensagem e nos ajude nessa luta”, reforçou.

Por Laisa Bomfim – foto Pedro França