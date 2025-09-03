E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 3 de setembro de 2025
ALESSANDRO COMEMORA APROVAÇÃO DE PEC QUE GARANTE ALÍVIO FISCAL E PRESERVA SERVIÇOS EM ESTADOS E MUNICÍPIOS

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza reunião com 6 itens. Entre eles, o PL 435/2023, que altera a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, para conceder tramitação prioritária automática aos processos protocolados em qualquer juízo ou tribunal, cuja parte seja mulher vítima de violência física. Em pronunciamento, à bancada, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Senado Federal aprovou, em segundo turno, na terça-feira (2), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, conhecida como PEC da Sustentabilidade Fiscal.

A medida, que teve como coautor o senador Alessandro Vieira (MDB/SE), representa um marco para estados e municípios ao permitir o reparcelamento de dívidas previdenciárias com a União em condições mais vantajosas.

Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o impacto financeiro estimado da PEC pode chegar a R$ 1,5 trilhão ao longo dos próximos anos, garantindo fôlego orçamentário para que prefeitos e governadores mantenham em dia serviços essenciais como saúde, educação e assistência social.

“Essa é uma vitória do bom senso e da responsabilidade com estados e municípios. A PEC vai ajudar a garantir que prefeitos, governadores e governadoras possam continuar oferecendo serviços básicos sem o peso insustentável das dívidas previdenciárias acumuladas ao longo dos anos”, afirmou o senador Alessandro Vieira.

Alessandro teve atuação decisiva no processo de construção da proposta. Foi dele, em parceria com a CNM, a apresentação de emendas que fortaleceram pontos centrais do texto, como a extensão automática da reforma previdenciária aos municípios, o alongamento do prazo para pagamento de débitos, a mudança na indexação da dívida e a definição de regras graduais para precatórios.

A CNM destacou a atuação do parlamentar. “O senador Alessandro Vieira foi fundamental nesse processo, se tornou coautor da PEC 66/2023, defendendo os pontos apresentados pela Confederação. Sua atuação foi importante para assegurar que os pleitos municipalistas fossem contemplados no texto final”, registrou a entidade.

A presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Silvany Mamlak, também ressaltou o protagonismo do parlamentar sergipano. “Essa proposta foi aprovada no Senado e na Câmara com apoio da bancada federal sergipana, mas nós tivemos aqui o trabalho do senador Alessandro Vieira, que se tornou coautor dessa PEC, apresentando os estudos e defendendo a garantia da prestação de serviços essenciais nos municípios. Alessandro teve um olhar especial por Sergipe. Para todos terem noção, só em Sergipe teremos um impacto financeiro de R$ 8 bilhões. Isso traz um fôlego importante para as gestões municipais. Comemoro essa aprovação porque ela é fruto de muita luta para garantir o funcionamento das estruturas municipais e o atendimento à população”, afirmou.

Com a aprovação em dois turnos no Senado, a PEC segue agora para promulgação. A expectativa é de que os efeitos positivos sejam sentidos já nos próximos meses, permitindo que os entes federados retomem capacidade de investimento e assegurem a continuidade de serviços essenciais à população. “O Senado contribuiu para aperfeiçoar o texto e garantir segurança jurídica e equilíbrio entre União, estados e municípios. Com diálogo e seriedade, vamos fortalecer a gestão pública e proteger os direitos da população”, completou Alessandro Vieira.

Por Laisa Bomfim –  Foto  Saulo Cruz – Agência Senado

