Alessandro concorre a melhor senador no Prêmio Congresso em Foco

Com um mandato atuante, inovador e transparente, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) é um dos parlamentares que concorrem ao Prêmio Congresso em Foco em 2023, na categoria Melhor Senador. Até o próximo dia 31 de agosto, toda a sociedade pode escolher os melhores parlamentares do ano naquela que é considerada a premiação mais importante da política brasileira. Além do público, indicarão os melhores parlamentares do ano jornalistas que cobrem o Congresso Nacional e um júri especializado. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de premiação em 21 de setembro.

“Fico honrado com a indicação do Prêmio Congresso em Foco. Essa premiação é importantíssima para valorizar a democracia e o trabalho legislativo, na Câmara e no Senado. Os exemplos positivos incentivam os parlamentares a cumprir o seu papel e, ao mesmo tempo, sinalizam à população que melhorar a qualidade da nossa representação política é possível”, ressalta Alessandro.

Conforme as regras, podem concorrer deputados e senadores que tenham exercido o mandato por ao menos 60 dias durante o corrente ano; não respondam a processos de improbidade administrativa nem a acusações criminais perante o Judiciário; e “não tenham feito, por meio de atos e declarações, apologia da tortura, da violência ou de outras práticas em flagrante confronto com o Estado Democrático de Direito e o respeito aos direitos humanos”.

A relação de indicados foi elaborada após exaustivo levantamento realizado pela equipe do Congresso em Foco em todos os tribunais do país. A votação na internet é auditada pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), parceira há várias edições do prêmio.

A maior novidade da premiação neste ano é que, ao votar nos “Melhores da Câmara” e nos “Melhores do Senado”, o público também estará escolhendo os parlamentares que serão distinguidos regionalmente. Nesse caso, serão premiados os cinco senadores e os cinco deputados mais votados em cada uma das cinco regiões do país (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste).

Categorias Especiais

O senador Alessandro Vieira também faz parte de um grupo seleto de parlamentares que também concorre a duas categorias especiais: a Defesa da Educação, patrocinada pelo Todos pela Educação, e Clima e Sustentabilidade, que tem o apoio do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS). Disputam tais categorias apenas congressistas que demonstraram, ao longo do ano, maior envolvimento com as pautas educacional e socioambiental. Neste ano, pela primeira vez, apenas o júri especializado votará nas categorias especiais.

SAIBA COMO VOTAR NO PRÊMIO CONGRESSO EM FOCO https://youtu.be/XPCxdluUBkY

INICIE VOTAÇÃO AQUI https://premio.congressoemfoco.com.br/login/