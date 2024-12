Alessandro convoca bancada sergipana para discutir destinação de mais de R$ 528 milhões em emendas

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE), coordenador da bancada sergipana no Congresso Nacional, convocou nesta terça-feira (03) uma importante reunião em seu gabinete para tratar da destinação das emendas de bancada do estado.

O encontro contou com a presença das lideranças políticas, incluindo o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil Jorginho Araújo, os senadores Rogério Carvalho e Laércio Oliveira, além da deputada Katarina Feitoza e dos deputados Ícaro de Valmir, Thiago de Joaldo, Gustinho Ribeiro, João Daniel, e o deputado licenciado na Secretaria de Representação de Sergipe, Fábio Reis. A deputada Yandra Moura e o deputado Rodrigo Valadares enviaram representantes para o encontro.

O objetivo central da reunião foi discutir e alinhar as prioridades para o uso das emendas de bancada, recursos fundamentais para a execução de projetos que beneficiam os sergipanos. O montante total referente às emendas de bancada será de R$ 528.889.655,00.

Apesar das dificuldades impostas pelo estreito limite de prazo este ano, o senador Alessandro Vieira destacou o sucesso da reunião, que culminou em consenso e unanimidade entre os parlamentares. “Apesar das dificuldades causadas pelo limite de prazo, que foi muito estreito este ano, foi possível construir o consenso e a unanimidade da bancada sergipana. Todos os parlamentares foram ouvidos, tiveram seus interesses e defesas contempladas, e o governador do estado também teve a oportunidade de expressar os projetos prioritários que ele identifica para os sergipanos”, informou o senador Alessandro.

O governador Fábio Mitidieri, por sua vez, enfatizou a importância da cooperação entre os membros da bancada para garantir que os recursos atendam às necessidades mais urgentes do estado. Durante a reunião, ele apresentou as prioridades do governo estadual, destacando áreas como saúde, infraestrutura e assistência social, que considerou essenciais para o desenvolvimento de Sergipe.

A bancada sergipana definiu por unanimidade as 8 emendas de bancada e as 3 de repetição (emendas de obras que a bancada já colocou recurso no passado e vai continuar colocando para dar continuidade). Repetição: Rodovia da Jiboia; UFS Campus do Sertão; UFS Campus Lagarto. Emendas de Bancada:

* Custeio da média e alta complexidade em saúde para o estado;

* ⁠ Custeio da atenção primária em saúde (atende municípios);

* ⁠Assistência Social;

* ⁠Infraestrutura da Região Metropolitana;

* ⁠Ministério do Desenvolvimento Agropecuário;

* ⁠Construção do novo Hospital de Itabaiana;

* ⁠Habitação;

* ⁠DNOCS

A destinação dos valores específicos para cada emenda será definida até amanhã, com os parlamentares de Sergipe ajustando os montantes a serem alocados para os projetos escolhidos. A expectativa é que o consenso alcançado nesta reunião possa resultar em um plano estratégico de investimentos que beneficie os sergipanos de forma equitativa e eficaz. “A bancada sergipana segue comprometida em trabalhar de forma unificada para alavancar o desenvolvimento de Sergipe, garantindo que as emendas de bancada sejam aplicadas de forma transparente e eficiente”, destacou Vieira.

Foto Júlio Dutra