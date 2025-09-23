ALESSANDRO DEFENDE ISENÇÃO DO IR E TAXAÇÃO DE GRANDES FORTUNAS: “UM PASSO CONSISTENTE PARA BRASIL MAIS JUSTO”

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal discutiu, nesta terça-feira (23), a proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda e cria regras para a taxação de grandes fortunas. A votação foi adiada após pedido de vista, mas o debate já marcou um passo importante para a modernização do sistema tributário brasileiro.

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE), que participou da sessão, destacou a relevância da proposta e afirmou que esse é o tipo de pauta que realmente interessa ao Brasil. “Eternamente no Brasil, o pobre paga mais imposto que o rico. E aqui se dá um passo consistente para mudar isso. Esse relatório dialoga com o que há de mais moderno nas práticas internacionais tributárias. Ele garante segurança jurídica, fortalece a confiança da sociedade no sistema tributário e representa um passo decisivo para um Brasil mais justo, competitivo e socialmente equilibrado”, disse.

Segundo o parlamentar, a iniciativa também traz equilíbrio ao sistema ao contemplar faixas distintas de renda. “É bastante razoável estender a possibilidade do refinanciamento também à faixa dos R$ 7.500, sempre com a devida proporcionalidade. O que está em discussão é uma mudança que favorece quem mais precisa e cobra mais de quem pode pagar mais”, completou.

Alessandro reforçou ainda que medidas como essa fortalecem a democracia, ao contrário de outras propostas em tramitação. “Enquanto discutimos aqui uma pauta que busca justiça social, a chamada PEC da Blindagem segue no sentido oposto: enfraquece a democracia e mina a confiança da sociedade nas instituições. A diferença é clara — de um lado, projetos que aliviam a carga dos mais pobres e fortalecem a confiança no Estado; de outro, tentativas de ampliar privilégios para proteger políticos. O Brasil precisa de mais debates como este, que realmente importam para o país”, afirmou.

Por Laisa Bomfim – foto Jefferson Rudy