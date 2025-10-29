ALESSANDRO DEFENDE UNIÃO DE ESFORÇOS CONTRA O CRIME ORGANIZADO E COBRA RESPOSTA URGENTE DO ESTADO

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) manifestou profunda preocupação com o avanço do crime organizado no país e com a escalada da violência registrada nos últimos dias, especialmente no Rio de Janeiro, onde uma operação policial resultou em mais de 120 mortes.

O parlamentar destacou que a situação é reflexo de décadas de omissão, corrupção e incompetência do poder público, que permitiram o crescimento das facções criminosas e o enfraquecimento das instituições de segurança.

“Na terça, o Senado vai instalar a CPI do Crime Organizado. Planos para assassinar mais autoridades em São Paulo, guerra urbana com dezenas de mortos em 24 horas no Rio de Janeiro, avanço das facções no Norte e Nordeste — tudo isso é consequência de décadas de abandono pelo poder público, corrupção e incompetência. Essa tragédia tem solução, como mostram exemplos dentro e fora do Brasil, mas a construção de caminhos vai exigir coragem, conhecimento técnico, espírito público e união de esforços entre municípios, estados, União e sociedade civil. Não é pauta eleitoreira, é urgência nacional”, afirmou o senador.

Para Alessandro Vieira, que tem trajetória reconhecida no combate à corrupção e na defesa do fortalecimento institucional, o país precisa enfrentar o tema com planejamento, coordenação e compromisso coletivo, e não com discursos de ocasião.

“O enfrentamento ao crime organizado não pode ser reduzido a debates ideológicos ou disputas políticas. Estamos falando de segurança, de vidas, de direitos básicos da população. É preciso agir com inteligência, integração e políticas públicas de longo prazo”, reforçou o senador.

A CPI do Crime Organizado, que será instalada nesta terça-feira (04) no Senado Federal, tem como objetivo investigar a estrutura, o financiamento e a atuação das facções criminosas no país, além de propor medidas concretas de combate e prevenção.

Com experiência na área de segurança pública, Alessandro Vieira é delegado de Polícia Civil e coordenou investigações de grande repercussão. No Senado, é uma das vozes mais atuantes em defesa da transparência, do controle institucional e da eficiência no uso de recursos públicos.

“A população brasileira precisa sentir que o Estado está presente, que existe uma estratégia clara e que as autoridades estão trabalhando juntas. O crime organizado só cresce quando o Estado falha. É hora de recuperar o controle e proteger o cidadão”, concluiu o parlamentar.

Por Laisa Bomfim – Foto Saulo Cruz