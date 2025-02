ALESSANDRO DESTACA COMPROMISSO COM OS MUNICÍPIOS SERGIPANOS EM POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA FAMES

Na segunda-feira (17), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) marcou presença na cerimônia de posse da nova mesa diretora da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), para o biênio 2025/2026.

Na solenidade, Alessandro reafirmou seu compromisso com as cidades sergipanas, destacando a importância de políticas públicas que garantam o bem-estar dos cidadãos, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

“A Fames desempenha um papel essencial na articulação e defesa dos interesses dos municípios sergipanos. É através dessa união que conseguimos levar as demandas locais para o cenário estadual e federal, garantindo que os municípios tenham as condições necessárias para oferecer serviços de qualidade e melhorar a vida da população. Estou ao lado da Fames porque sei que é nos municípios que a transformação acontece, e é lá que a política deve fazer a diferença” destacou o senador Alessandro Vieira.

Durante o evento, a ex-prefeita de Capela, Silvany Yanina Mamlak Cavalcante, fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência da Fames, um marco importante para a representatividade feminina na política sergipana. Ela estará acompanhada pelos vice-presidentes Esmeralda Cruz, Alan Andrelino (tesoureiro), Marcell Souza (1º secretário) e Christopher Divino (2º secretário), além dos membros do Conselho Fiscal: Lara Moura (ex-prefeita de Japaratuba), Anderson de Zé das Canas (ex-prefeito de Frei Paulo) e Robson Martins (prefeito de Ilha das Flores). A Fames representa 66 municípios sergipanos, incluindo a capital Aracaju, e desempenha um papel crucial na articulação e defesa das demandas dos municípios no cenário estadual e federal.

Ao lado dos novos líderes da Fames, o senador Alessandro destacou que seu mandato é voltado para a construção de soluções que atendam às necessidades dos municípios, considerando que é nas cidades que os serviços realmente chegam à população. “É lá que a vida acontece, é lá que as pessoas sentem os efeitos diretos da gestão pública. Acredito que a solução para muitos dos problemas enfrentados pelos municípios passa pela união, pela força política e, claro, por recursos que viabilizem o desenvolvimento local”, afirmou Alessandro.

Apoio à PEC 66/2023

Durante seu discurso, o senador também fez questão de ressaltar seu apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que já foi aprovada no Senado e atualmente tramita na Câmara Federal. A PEC estabelece ações para aliviar as contas dos municípios, permitindo um novo prazo de parcelamento especial de débitos com a Previdência Social e definindo limites para o pagamento de precatórios. Com a aprovação dessa proposta, os municípios poderão reestruturar suas finanças, garantindo a continuidade de serviços essenciais e a execução de obras de infraestrutura.

“Sem essa PEC, os municípios seriam forçados a cortar serviços e investimentos essenciais. Com ela, conseguimos viabilizar o pagamento de débitos e colocar as contas em ordem. Isso vai gerar mais dinheiro disponível para investir em obras, melhorar a saúde e a educação, e garantir que os salários dos servidores sejam pagos em dia. Em resumo, a PEC é fundamental para garantir que os municípios possam seguir cumprindo seu papel, oferecendo serviços de qualidade à população”, afirmou o senador.

A presidente eleita da Fames, Silvany Yanina Mamlak Cavalcante, agradeceu ao senador Alessandro pelo apoio contínuo à causa municipalista. “Agradeço ao senador Alessandro pela parceria na defesa dos municípios sergipanos. É motivo de muito orgulho que o nosso senador seja co-autor da PEC 66 e tenha atuado como um braço amigo para a aprovação no Senado. Seu trabalho incansável tem feito toda a diferença, e isso é refletido nas melhorias que conseguimos alcançar para os nossos municípios”, destacou Silvany.

A união entre o senador e a Fames se mostra cada vez mais forte, com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população sergipana. Ao apoiar a PEC 66/2023, Alessandro Vieira contribui diretamente para o fortalecimento dos municípios, viabilizando investimentos em áreas essenciais e promovendo o desenvolvimento de Sergipe de forma equilibrada e sustentável.

Foto Jéssica Nonato