SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DISSE QUE NÃO EXISTE ATRITO DO MDB COM O GRUPO POLÍTICO QUE INTEGRA

Por Diógenes Brayner

O senador Alessandro Vieira, presidente regional do MDB, disse nesta segunda-feira (05), que não existe “nenhum atrito, ou rompimento, do seu bloco com o grupo político liderado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD).

Apesar de setores da imprensa divulgarem com insistência que o senador Alessandro Vieira dera declaração que atingia todo o bloco, ele disse que “apenas não chegamos a um consenso sobre candidatura única”.

O senador admite que é “natural em um momento de renovação geracional na política sergipana”. O senador defende o nome da delegada Danielle Garcia , que também disputa a Prefeitura de Aracaju pelo MDB cuja convenção foi realizada no domingo (4).