Alessandro: “recebo com surpresa a notícia da reprovação das contas”

O Senador Alessandro Vieira (MDB/SE) divulgou nota na manhã desta quarta-feira (05) sobre a reprovação da conta do PSDB e que foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Na nota, Alessandro disse que “recebo com surpresa a notícia da reprovação das contas de 2022 do PSDB, motivada pela não apresentação da documentação necessária. Esclareço que deixei o PSDB em junho de 2023 e todos os documentos foram repassados para a nova direção partidária e desconheço os motivos dos mesmos só terem sido apresentados à Justiça em abril de 2024”.

O senador concluiu dizendo que “embora não tenha nenhuma vinculação pessoal com este processo, tendo em vista que a condenação é direcionada ao partido, não a ex-presidentes ou mesmo ao atual presidente, já determinei ao setor jurídico que acompanhe o processo e garanta total transparência e regularidade, ao tempo em que estou em contato com a atual direção do PSDB para que adote a mesma conduta”.