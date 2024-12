Alessandro é homenageado com colar e diploma do Mérito Gumersindo Bessa

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) foi agraciado com a mais alta honraria do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), o Colar e o Diploma do Mérito Gumersindo Bessa. A cerimônia de entrega da distinção, realizada no auditório da Corte de Contas, nesta segunda-feira, 09, reuniu autoridades, familiares e amigos de homenageados que, ao longo de suas trajetórias, têm contribuído significativamente para o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade sergipana.

Criada em 1989, através do Ato Deliberativo n° 311, pelo então presidente do TCE/SE, conselheiro José Carlos de Sousa, a outorga do Mérito Gumersindo Bessa tem como objetivo reconhecer pessoas e instituições que, com seu trabalho e dedicação, desempenham funções relevantes para a sociedade sergipana. Entre os agraciados desta edição estavam desembargadores, promotores, médicos, políticos e cidadãos que se destacam pelo serviço prestado à comunidade.

Durante a cerimônia, a conselheira Susana Azevedo, presidente do TCE/SE, destacou a importância da honraria como forma de reconhecimento ao trabalho de pessoas que têm transformado positivamente Sergipe.

“É uma grande honra para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe celebrar as trajetórias e os legados daqueles que, com muito esforço e dedicação, contribuem para o fortalecimento das instituições e o bem-estar dos sergipanos. Hoje, homenageamos aqueles que têm, de fato, feito a diferença em nossa sociedade. O senador Alessandro Vieira é um exemplo de compromisso com a ética, a transparência e o desenvolvimento de Sergipe. Esta honraria é mais do que justa”, afirmou a presidente do TCE/SE, conselheira Susana Azevedo.

O senador Alessandro Vieira agradeceu a homenagem e reforçou o compromisso com a melhoria contínua das políticas públicas para Sergipe.

“Receber o Mérito Gumersindo Bessa é uma grande honra. Ele é um símbolo de sergipanidade e de respeito à coisa pública. Fico muito feliz em ser reconhecido por essa instituição que tem o papel fundamental de fiscalizar e garantir a correta aplicação dos recursos públicos. Meu compromisso é com a ética, com a transparência e, acima de tudo, com as pessoas do nosso Estado. Que possamos seguir trabalhando, juntos, por um Sergipe mais justo e próspero”, declarou Alessandro Vieira.

Outro homenageado na solenidade foi o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que também recebeu o Colar e Diploma do Mérito Gumersindo Bessa. Em sua fala, o governador agradeceu a distinção e reafirmou seu compromisso com a gestão pública transparente e focada no desenvolvimento do Estado.

“Receber essa homenagem do Tribunal de Contas é um reconhecimento do trabalho coletivo e da nossa busca constante por uma gestão mais eficiente e transparente. Agradeço ao TCE, a todos os servidores públicos e a cada sergipano que, com seu esforço diário, contribui para que Sergipe siga em frente, com mais desenvolvimento e justiça social”, declarou o governador.

Com esta cerimônia, o TCE/SE reitera seu papel de reconhecimento àqueles que atuam para o bem comum, honrando a memória de Gumersindo Bessa e fortalecendo o compromisso com a boa governança e a transparência nas gestões públicas.

Foto Jéssica Nonato