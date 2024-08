Alessandro entrega armamentos e viaturas à SSP totalizando R$ 1,5 mi

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) fez mais uma entrega importante para a segurança pública de Sergipe. Nesta quarta-feira, 21, ao lado do governador Fábio Mitidieri, o senador Alessandro entregou 139 fuzis AR-15 para a Polícia Civil. Ainda na solenidade, também foram entregues nove veículos para a Polícia Militar.

“Os investimentos na segurança pública representam mais força para combater a criminalidade, defender o cidadão sergipano, seu patrimônio, sua vida e família. Sergipe já tem aquilo que é o mais importante para a segurança, que são homens e mulheres que têm qualidade, compromisso, coragem para fazer o enfrentamento. O que a gente não tinha, mas estamos avançando cada vez mais é a estrutura, armamento, veículos, prédios que atendam as forças policiais”, reforça Alessandro.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, ressaltou a importância dos investimentos na segurança pública. “Primeiro quero agradecer ao senador Alessandro Vieira, essa entrega está sendo feita por conta de uma emenda do senador, de R$ 1,5 milhão de reais que permite que a gente receba hoje aqui nove viaturas novas para reforçar a segurança pública de Sergipe, e 139 armas modernas que estão sendo entregues à nossa Polícia Civil. Essa parceria do Governo do Estado com o senador Alessandro está rendendo frutos e bons resultados. Nossa segurança pública merece, estamos com os índices melhores, e é por ações como essas”, aponta Fábio Mitidieri.

As armas são configuradas na plataforma AR-15 ou padrão M4, calibre 5,56 x 45 mm (.223 Remington). Os armamentos foram importados de Israel e adquiridos por meio do Convênio nº 932534/2023, financiado por uma Emenda Parlamentar do senador Alessandro Vieira. O valor total do investimento é de R$ 1.548.666,60.

Os fuzis serão utilizados por unidades operacionais da Polícia Civil de Sergipe, com o objetivo de reforçar o armamento da instituição e aprimorar sua capacidade operacional em missões de segurança pública. A aquisição e entrega dos armamentos representa um passo significativo na modernização e no fortalecimento da Polícia Civil.

“Tenho orgulho de ser o parlamentar que mais destinou recursos para a segurança de Sergipe. Estamos chegando na casa dos R$ 40 milhões investidos na segurança pública, seja para as guardas municipais, polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros e Perícias. Esse conjunto faz Sergipe ser hoje o estado mais seguro do Nordeste, e nós esperamos que em breve, um dos mais seguros do Brasil”, garante Alessandro.

Além dos armamentos, o Governo do Estado e a SSP entregam nove veículos. Dos veículos, uma van é destinada ao Programa Pró-Vida da Polícia Militar e representou um investimento de R$ 237.000,00. Os outros oito veículos são de modelo Duster, dos quais seis são destinados à Ronda Escolar e dois para o Centro de Ensino e Instrução (CEI), ambos da Polícia Militar. O total investido em veículos é de R$ 1,5 milhão, fruto de recursos do Fundo a Fundo da Segurança Pública.

