Alessandro entrega R$ 1 milhão em viaturas para guardas municipais

Destaque como o parlamentar que mais investiu na segurança pública, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) realizou nesta segunda-feira, 28, a entrega de oito viaturas que serão cedidas às guardas municipais de Estância, Tobias Barreto, Porto da Folha, Nossa Senhora do Socorro, Carmópolis, Lagarto, Maruim e Propriá. Os veículos, 4 no modelo Toyota Yaris XS sedan e 4 no modelo Cronos 1.3 sedan foram adquiridos através de emendas do senador Alessandro, no valor total de R$ 1 milhão, e vão auxiliar de maneira significativa o trabalho dos profissionais de segurança nas respectivas localidades.

O senador Alessandro destacou a importância desse investimento para o fortalecimento das guardas municipais. “As guardas têm um papel essencial na segurança das nossas cidades. Este investimento representa um reforço na frota, e também um reconhecimento da importância do trabalho desses profissionais, que atuam diariamente para garantir a proteção e o bem-estar da comunidade”, afirmou.

O prefeito de Estância, Gilson Andrade de Oliveira, agradeceu pessoalmente ao senador Alessandro pelo investimento, e ressaltou a importância do apoio recebido. “Este investimento é fundamental para a nossa gestão e para a segurança dos nossos cidadãos. Com essa nova viatura, nossa guarda municipal estará melhor equipada para enfrentar os desafios diários e oferecer um serviço de qualidade à população. A parceria com o senador Alessandro é um exemplo de como podemos trabalhar juntos por um futuro mais seguro para todos”, declarou o prefeito.

A aquisição das viaturas representa um passo importante na valorização e no fortalecimento das guardas municipais, que desempenham um papel crucial na prevenção e combate à criminalidade, além de promover ações de cidadania e educação para a comunidade. Com o apoio do senador, as prefeituras das cidades beneficiadas agora contam com um recurso que irá aprimorar a mobilidade e a eficácia das suas guardas, resultando em um ambiente mais seguro para todos.

As guardas municipais, que atuam em parceria com as polícias Civil e Militar, poderão ampliar suas ações e melhorar a resposta a ocorrências, contribuindo para um cotidiano mais tranquilo e seguro.

