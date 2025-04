SENADOR ALESSANDRO LANÇA 2ª ETAPA DO EDITAL DE EMENDAS PARTICIPATIVAS COM FOCO EM SAÚDE E NA EDUCAÇÃO

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) lança oficialmente nesta quarta-feira (30) a segunda etapa do Edital de Emendas Participativas — uma iniciativa inédita que transforma o processo de indicação de emendas parlamentares em um instrumento democrático, transparente e conectado com as reais demandas da população sergipana.

A nova fase contempla três editais voltados para áreas estratégicas: Hospitais Filantrópicos, Instituições Federais de Ensino e Agricultura Familiar. As inscrições seguem até o dia 19 de maio de 2025.

Com esse novo ciclo, o senador reforça seu compromisso com a gestão participativa e a construção de políticas públicas que escutam diretamente quem está na ponta. “É a população quem deve apontar os caminhos. Nosso mandato existe para servir, ouvir e transformar boas ideias em ações concretas. As emendas participativas não são apenas um mecanismo de transparência — são uma forma de devolver ao cidadão o protagonismo que lhe pertence”, afirmou Alessandro.

Saúde: Apoio direto a Hospitais Filantrópicos

Com recursos entre R$ 200 mil e R$ 500 mil, o edital voltado à área da saúde vai beneficiar até oito hospitais filantrópicos que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe. As propostas devem focar na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, respeitando os critérios técnicos definidos no edital. “Os hospitais filantrópicos são pilares do atendimento à população mais vulnerável e precisam de apoio para manter e modernizar seus serviços”, destacou o senador.

Educação: Fortalecimento da UFS e IFS com infraestrutura e projetos acadêmicos

No campo da educação, o edital é voltado exclusivamente para docentes e departamentos da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Serão selecionados dez projetos, com valores entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, para investimentos em infraestrutura educacional ou apoio a projetos acadêmicos.

“A educação é o motor da transformação social e econômica. Investir na UFS e no IFS é garantir que Sergipe forme profissionais mais capacitados e pesquisadores com melhores condições de trabalho”, pontuou Alessandro Vieira.

Agricultura Familiar: máquinas e equipamentos para impulsionar a produção no campo

O terceiro edital é dedicado à agricultura familiar, com foco na aquisição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. Serão selecionados até seis projetos, com valores que variam entre R$ 200 mil e R$ 300 mil. A iniciativa busca fortalecer associações e cooperativas de pequeno porte que atuam no meio rural em Sergipe.

“A agricultura familiar alimenta o Brasil. Com esse edital, damos condições concretas para que os pequenos produtores aumentem sua produtividade e sustentem suas famílias com mais dignidade”, enfatizou o senador.

Participação popular

O processo de seleção é composto por três etapas: inscrição, análise técnica e votação popular. Após a análise dos projetos, a população poderá votar nos dias 4 a 13 de junho, e os resultados finais serão divulgados em 27 de junho.

A iniciativa consolida um modelo que rompe com a lógica tradicional das emendas parlamentares e coloca a sociedade como protagonista na definição de prioridades. Todos os projetos aprovados serão obrigados a prestar contas e publicar na internet os valores recebidos e aplicados, conforme determina a legislação vigente.

“É uma política de emendas que nasce do diálogo, da escuta e da responsabilidade com os recursos públicos. A população precisa saber como e onde o dinheiro está sendo aplicado — e, mais do que isso, ter voz para decidir onde ele deve ir”, concluiu Alessandro Vieira.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site https://emendasparticipativas.com.br/

Por Laisa Bomfim – foto assessoria