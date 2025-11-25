ALESSANDRO REFORÇA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM MAIS R$ 2,5 MILHÕES PARA ATENDER ENTIDADES E MUNICÍPIOS

Os Fundos Municipais de Assistência Social de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Santa Luzia do Itanhy, Nossa Senhora do Socorro e Tobias Barreto receberam um repasse total de R$ 2,5 milhões provenientes de emendas do senador Alessandro Vieira (MDB/SE). Os valores já estão nas contas e serão destinados a entidades que atuam diretamente no atendimento a populações em situação de vulnerabilidade.

A maior parte dos recursos, R$ 1,8 milhão, foi destinada ao Fundo Municipal de Assistência Social de Aracaju, que distribuirá o valor entre 18 organizações da capital, conforme indicação do senador. As instituições contempladas desenvolvem projetos de apoio a pacientes com câncer, acolhimento de idosos, inclusão de pessoas com deficiência, assistência a famílias de baixa renda e ações socioculturais. Entre elas estão AAACASE, AMO, GACC, Casa Maternal Amélia Leite, CEINFA, CUFA Sergipe, IPAESE, LICRE e outras entidades tradicionais da rede socioassistencial.

Em Barra dos Coqueiros, R$ 300 mil foram destinados à OSCATMA — Organização Sócio Cultural Amigos da Cultura e Meio Ambiente. Em Santa Luzia do Itanhy, R$ 200 mil reforçam os serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social. Já Nossa Senhora do Socorro receberá R$ 100 mil para a Associação Maranata, e Tobias Barreto contará com R$ 100 mil para o Abrigo São Vicente.

O repasse segue as normas da Portaria MDS nº 1.044/2024, que estabelece os critérios e prazos para transferência dos Fundos Municipais às organizações executoras. O senador Alessandro Vieira destacou o impacto direto do investimento na vida das famílias atendidas pela rede socioassistencial.

“São recursos que chegam exatamente onde precisam chegar: nas instituições que cuidam das pessoas todos os dias. Assistência Social é acolhimento, proteção e garantia de direitos. É isso que estamos fortalecendo com esses investimentos. Quem utiliza os serviços da assistência social é justamente quem mais precisa do poder público. Nosso mandato trabalha com responsabilidade e transparência para apoiar quem está na ponta, garantindo dignidade e oportunidades”, ressalta Alessandro.

Com o novo repasse, diversas entidades, muitas delas responsáveis por atendimentos essenciais a crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias de baixa renda, terão reforço financeiro para manter e ampliar suas atividades.

O presidente do IPAESE — Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, Raul Silveira, destacou a importância do investimento para a manutenção e expansão do projeto. “Somos a única escola do estado e a única do Nordeste que faz esse trabalho completo, com ensino bilíngue desde o fundamental até o médio, sem precisar de intérprete. Todos os nossos professores são fluentes em Libras. A emenda do senador Alessandro é essencial para dar continuidade ao pré-vestibular, que é pioneiro no país. A gente vive de parcerias e emendas, então o apoio dos políticos que entendem a importância da inclusão é fundamental”.

