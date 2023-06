Alessandro reúne novo diretório do MDB em Sergipe e inicia processo de reestruturação ouvindo filiados

O novo presidente do MDB Sergipe, senador Alessandro Vieira, iniciou o trabalho de reestruturação do partido, ouvindo todos os segmentos para entender e avaliar os anseios das lideranças. Nesta terça-feira (27), Alessandro reuniu o novo Diretório Estadual do MDB. Estiveram presentes, Fernando Luíz Prado Carvalho (tesoureiro), Marcos Leite Franco Sobrinho, secretário de Turismo de Sergipe, e os prefeitos Adinaldo do Nascimento (Indiaroba), José de Araújo Leite Neto, mais conhecido como Juca de Bala (Laranjeiras).

“Estamos começando o trabalho no MDB, vamos ouvir filiados e lideranças. Eu sou aliado do governador Fábio Mitidieri e a maior parte das lideranças do MDB também são, o que sinaliza que o partido está na base do governo estadual. Vamos ouvir todos antes de fazer movimentos políticos mais relevantes”, diz Alessandro Vieira.

O prefeito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento,ressaltou a importância desse novo momento no MDB. “A gente está muito feliz, havia uma expectativa muito grande que a gente tivesse um dirigente com a capacidade do senador Alessandro, e materializar isso nesses últimos dias para nós trouxe alegria, tranquilidade e caminho aberto para que a gente cada vez mais continue trabalhando e lutando pelo desenvolvimento de Sergipe. O MDB é fundamental e estratégico para o desenvolvimento do nosso Estado, e o senador Alessandro na presidência da sigla vai garantir isso”.

O secretário de Turismo de Sergipe, Marcos Franco, destacou o relevante trabalho realizado pelo senador Alessandro no Congresso Nacional, e afirmou que as expetativas são boas. “Com a chegada do senador Alessandro, agora, o MDB tem tudo para se fortalecer e se firmar cada vez mais grandioso. Pelas conversas que já tivemos, posso dizer que o diálogo será prioridade. Estamos todos motivados com esse novo momento”, afirmou.

“O MDB é um partido muito forte e de muita tradição. Nós que estamos no Poder Executivo, e que vamos concorrer a uma reeleição, ou que tem a sua sucessão para com os diretórios municipais, é de extrema importância a presença do senador Alessandro Vieira, que traz uma transparência, segurança e um legado de que a gente tem um partido competitivo e que o MDB será reconstruído e voltará a ter vez o voz em Sergipe e no cenário nacional”, assegura Juca de Bala, prefeito de Laranjeiras.