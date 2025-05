ALESSANDRO SE REÚNE COM MINISTRA GLEISI HOFFMANN PARA PEDIR PRIORIZAÇÃO DE OBRAS DO PAC NA SAÚDE EM SERGIPE

Em agenda oficial nesta terça-feira (06), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) se reuniu com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann.

Durante o encontro, o parlamentar solicitou a priorização de obras na área da saúde para Sergipe dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e também pediu apoio do governo federal à aprovação do Projeto de Lei 2628/2022, que trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.

Durante a reunião, o senador reforçou a importância da inclusão e aceleração de investimentos federais em hospitais, unidades básicas de saúde e infraestrutura médica no estado. “Viemos apresentar à ministra Gleisi as demandas urgentes da população sergipana na área da saúde. Precisamos garantir que as obras do Novo PAC contemplem com prioridade os municípios sergipanos, especialmente aqueles com maior carência de equipamentos públicos e atendimento médico”, afirmou Alessandro.

O parlamentar destacou ainda a necessidade de um esforço conjunto para garantir que as obras saiam do papel com celeridade e alcance social. “É fundamental que o governo federal olhe com atenção para as demandas dos sergipanos. Nosso papel, como senador, é garantir que os recursos cheguem aos municípios que mais precisam”, completou.

Além da pauta de infraestrutura, o senador tratou com a ministra sobre o Projeto de Lei 2628/2022, do qual é autor. A proposta estabelece diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, criando mecanismos para responsabilização de plataformas e fortalecimento da educação digital.

“O PL 2628, já aprovado no Senado, é uma resposta urgente aos riscos crescentes a que crianças e adolescentes estão expostos na internet. Precisamos de um marco legal que assegure um ambiente digital mais seguro e ético para nossos jovens. Viemos pedir o apoio do governo para avançarmos na aprovação dessa matéria também na Câmara dos Deputados”, explicou Alessandro.

A atuação do senador tem sido marcada por um trabalho constante de interlocução com o governo federal, buscando garantir que Sergipe seja contemplado em políticas públicas estratégicas. A expectativa, segundo Vieira, é que as pautas tratadas na reunião avancem nos próximos dias, com resultados concretos para a população.

“Nosso compromisso é com os sergipanos. Vamos seguir trabalhando para garantir investimentos e legislações que melhorem a vida das pessoas, com responsabilidade, diálogo e foco nos resultados”, concluiu.

A reunião com a ministra Gleisi Hoffmann faz parte da agenda institucional de articulação junto ao governo federal, e novas rodadas de conversas já estão previstas para tratar de outras prioridades do estado.

Por Laisa Bomfim – foto Gil Ferreira