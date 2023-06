Alessandro Vieira anuncia o que estava previsto: filiação ao MDB, mas junto com o PSDB/Cidadania

O senador Alessandro Vieira anunciou nesta quarta-feira (21), depois de reunião em Brasilia, e anunciou sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), como fora comentado pela coluna na semana passada, “mas se mantendo com parceiros que permanecem no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e na Federação PSDB/Cidadania”.

Em nota, distribuída à imprensa, Alessandro diz que “após reflexão cuidadosa e considerando o cenário político atual, anuncio minha filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Essa é um decisão necessária para fortalecer minha atuação no Senado Federal, nosso grupo político em Sergipe, e defender ainda melhor os interesses da população sergipana”.

Alessandro continua dizendo que “meu desejo é promover uma política de resultados, baseada na ética, transparência e no interesse público. Reafirmo meu compromisso com a construção de um futuro melhor para todos. Continuarei trabalhando incansavelmente em busca de soluções concretas e implementação de políticas públicas eficazes. Estou determinado a usar essa nova plataforma como uma oportunidade de amplificar minha voz e defender as demandas e aspirações daqueles que represento”.

O senador concluiu dizendo que “em Sergipe, juntamente com os parceiros que permanecem no Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e na Federação PSDB/Cidadania, seguiremos ainda mais fortalecidos, com nosso compromisso de trabalhar arduamente em prol do progresso e do bem-estar dos sergipanos e sergipanas”.