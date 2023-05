Alessandro Vieira anuncia R$ 15 milhões para fortalecer a infraestrutura de atendimento da Assistência Social em Sergipe

Nesta terça-feira (30), o senador Alessandro Vieira (PSDB/SE) acompanhou a agenda do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, em Aracaju. A programação teve início com uma visita ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Rosa Emília, no bairro Santa Maria. Estavam presentes na comitiva, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, dentre outros políticos e secretários.

Em seguida, a comitiva seguiu para o Palácio Governador Augusto Franco, onde foi assinado um protocolo entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Governo do Estado de Sergipe, e a Prefeitura Municipal de Aracaju, para o desenvolvimento de ações do Plano Brasil sem Fome, pacto para a consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e para a inclusão socioeconômica da população mais vulnerável.

Na oportunidade, foi assinado uma aditivo do convênio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade Leite, liberando de imediato R$ 2,5 milhões, e garantindo mais R$ 9 milhões para o programa. O Governo Federal firmou ainda um termo de compromisso para execução dos recursos do PAA na modalidade Doação Simultânea, em que alimentos adquiridos da agricultura familiar são doados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. O ministro Wellington Dias também anunciou R$ 6,1 bilhões para o programa Bolsa Família e para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em Sergipe, previsto para 2023.

Senador Alessandro Vieira pontuou que hoje existe efetivamente uma equipe técnica cuidando do desenvolvimento social do Brasil, e que isso significa melhor direcionamento de recursos para as ações do MDS. Vieira destacou que no Congresso Nacional ainda enfrenta a luta pela aprovação da Medida Provisória do nova Bolsa Família, com a inclusão de uma emenda de sua autoria, excluindo o BPC do cálculo per capita para recebimento do Bolsa Família. “Isso significa para Sergipe mais 67 mil famílias atendidas pelo programa”, acrescentou.

Alessandro Vieira ressaltou que o ministro trouxe a boa notícia do avanço da rampa de saída do Bolsa Família. “A verdadeira política social, a duradoura, é o emprego. E é por isso que estamos trabalhando. Aproveito para anunciar que em breve vamos trazer para Sergipe R$ 15 milhões para fortalecer a infraestrutura de atendimento da Assistência Social e ampliação dos programas sergipanos”.

A agenda com o ministro Wellington Dias seguiu para um almoço com o Fórum Empresarial de Sergipe, para assinatura do Pacto de Inclusão Socioeconômica entre a entidade empresarial e o MDS.