Alessandro Vieira assume a Procuradoria Parlamentar do Senado

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) foi nomeado coordenador da Procuradoria Parlamentar do Senado Federal no próximo biênio (2025-2026). O órgão é responsável por atuar na defesa institucional da Casa e dos senadores contra possíveis ataques à sua honra e imagem no exercício do mandato. A nomeação reforça o compromisso do parlamentar com a transparência e a integridade no serviço público.

A Procuradoria Parlamentar é composta por cinco senadores, designados pelo presidente do Senado, com mandato de dois anos, renovável uma vez. Como coordenador, Alessandro Vieira terá a missão de ordenar e dirigir os trabalhos da Procuradoria, distribuir as matérias entre os membros e convocar as reuniões do órgão, garantindo um funcionamento eficiente e alinhado com as prerrogativas do Parlamento.

O órgão tem um papel fundamental na proteção das prerrogativas do Legislativo, garantindo que os senadores possam exercer suas funções sem interferências indevidas e protegendo a reputação institucional do Senado. Além disso, a Procuradoria atua na esfera judicial e administrativa, podendo adotar medidas contra informações falsas que comprometam a integridade do Parlamento e a reputação do Senado.

Para Alessandro Vieira, assumir essa missão é mais um passo na luta por um Parlamento forte, respeitado e transparente. “Nosso compromisso é garantir que a atividade parlamentar seja exercida com responsabilidade e respeito, sem espaço para desinformação ou tentativas de enfraquecimento das instituições. Nossa atuação será harmoniosa, técnica e em defesa de um Legislativo forte”, afirmou o senador.

Com vasta experiência em fiscalização e no combate à corrupção, Alessandro Vieira leva para a Procuradoria Parlamentar uma atuação pautada pela seriedade e pelo compromisso com a legalidade. Sua gestão deve focar no fortalecimento do órgão e no aprimoramento dos mecanismos de defesa institucional do Senado Federal.

