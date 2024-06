ALESSANDRO VIEIRA ATUA PARA TORNAR MOEDA SOCIAL DE INDIAROBA PROJETO PILOTO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Nesta quarta-feira (12), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) esteve reunido com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, para tratar, prioritariamente, do cartão Aratu – moeda social com poder de compra e venda exclusivamente dentro do município de Indiaroba, um Bolsa Família Municipal pago pelo Banco Popular de Indiaroba (BPI), 1º banco municipal do NO/NE.

“Essa iniciativa inovadora criada pelo prefeito Adinaldo do Nascimento e toda a equipe da Prefeitura de Indiaroba merece reconhecimento. O Aratu não é apenas uma moeda, é uma ferramenta de inclusão social que está fazendo a diferença na vida das famílias mais carentes do município. Ao fornecer apoio financeiro direto e ao mesmo tempo incentivar o comércio local, o programa está atingindo dois objetivos cruciais de uma só vez: aliviar a pobreza e fortalecer a economia local”, destaca Alessandro.

O senador sergipano tem atuado para que Indiaroba possa ser a pioneira no Brasil a pagar o Bolsa Família por meio da moeda Aratu. “Essa é uma demanda que nós já levamos ao ministério do desenvolvimento social, à ONU e, hoje, foi o tema central de reunião com o presidente da Caixa. Com essa conquista, vamos criar estímulos positivos, consolidar o comércio local e potencializar o resultado do programa de transferência”, ressalta Alessandro.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, se mostrou entusiasmado com a iniciativa e se comprometeu a levar a instituição até Indiaroba para fazer uma visita técnica e avaliar a melhor forma de implementar a proposta.

Fonte e foto assessoria