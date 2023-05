Alessandro cobra que governo federal honre compromisso na indicação da deputada Yandra para o cargo de presidente da Codevasf em Sergipe

A disputa pela indicação da presidência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), já deveria ter sido encerrada na opinião do senador Alessandro Vieira (PSDB).

“Minha função como coordenador de nossa bancada é o de cobrar o cumprimento do acordo feito junto ao governo federal nas indicações de cargos distribuídos aos parlamentares”, revelou o senador durante entrevista nesta sexta-feira, 12, ao radialista George Magalhães durante apresentação do programa jornalístico “Sergipe Verdade”.

De acordo com o parlamentar, apesar da disputa de poder para indicar o cargo de presidente na autarquia entre o senador petista Rogério Carvalho e deputada federal Yandra Moura (União Brasil), o acordado é que a indicação fique a cargo da deputada. Mediante acordo nacional de que a sigla de Yandra permaneça a frente companhia.

Na oportunidade, o senador também falou sobre a proposta de sua autoria, já aprovada no Senado, que Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Que ficou conhecida como lei das fakenews e que se encontra em discussão na Câmara dos Deputados.

Com informações da rádio SIM 94,3 Fm

Por Elder Santos