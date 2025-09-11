ALESSANDRO DESTINA R$ 11,1 MILHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO, AGRICULTURA FAMILIAR, SEGURANÇA E TURISMO EM SERGIPE

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) assegurou a destinação de R$ 11,1 milhões em recursos federais para municípios de Sergipe. Os investimentos abrangem obras de pavimentação, apoio à agricultura familiar, fortalecimento da segurança municipal e incentivo ao turismo, contemplando diretamente diversas cidades do estado.

Segundo o parlamentar, os recursos já estão liberados por meio de transferências especiais, o que garante maior agilidade para que os municípios executem as ações. “Nosso mandato trabalha para que o dinheiro chegue de verdade às cidades. Esses R$ 11,1 milhões representam ruas pavimentadas, Guardas Municipais mais equipadas e investimentos que fortalecem agricultura e turismo. É transformar discurso em entrega concreta para a população sergipana”, destacou o senador Alessandro Vieira.

Na área de pavimentação e infraestrutura urbana, receberam recursos os municípios de Frei Paulo, Itabi, Itaporanga d’Ajuda, Lagarto, Moita Bonita, Nossa Senhora da Glória, Riachão do Dantas, e Tobias Barreto. O destaque é para Lagarto, que recebeu R$ 2,97 milhões, e Nossa Senhora da Glória, com R$ 2,47 milhões.

No campo da segurança pública, as Guardas Municipais de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaianinha, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora das Dores e Riachuelo foram beneficiadas com equipamentos, armamentos, viaturas e materiais permanentes, reforçando a atuação em defesa da população.

Além disso, o pacote inclui investimentos destinados à agricultura familiar, em Feira Nova, e ao turismo, garantindo mais oportunidades para o campo e fomentando a economia local com a urbanização de orlas e espaços de interesse turístico, em Santana do São Francisco.

Compromisso com resultados

Alessandro Vieira reforçou que a prioridade de seu mandato é garantir que os recursos tenham impacto direto na vida das pessoas. “Quando o recurso chega no município, ele se transforma em resultado imediato: uma rua pavimentada, uma Guarda Municipal com equipamentos adequados, um agricultor com condições de produzir mais. Esse é o verdadeiro sentido do nosso trabalho: servir às pessoas com responsabilidade e compromisso”, completou o senador.

