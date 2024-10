Senador Alessandro Vieira é confirmado como integrante da CPI das Bets

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) foi oficialmente confirmado como membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a atuação das plataformas de apostas esportivas no Brasil, popularmente conhecidas como “bets”. A CPI das Bets tem como principal objetivo apurar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além de investigar a possível ligação dessas plataformas com organizações criminosas, como práticas de lavagem de dinheiro, e o uso de influenciadores digitais na promoção dessas atividades.

Para o senador Alessandro Vieira, a investigação é uma importante oportunidade de garantir mais transparência e proteger os consumidores brasileiros. “Durante todo o processo de discussão sobre liberação de jogos alertamos sobre os riscos para a saúde mental e as finanças familiares, bem como para a possibilidade de infiltração do crime organizado. Aparentemente esses riscos se confirmaram e a CPI deverá ser uma ferramenta para dimensionar esses problemas e apresentar soluções”, destaca.

Pacote para restrição de bets

Alessandro Vieira, que se posiciona contrário à liberação das bets no país, também é autor de um pacote de medidas que visa restringir o acesso às apostas esportivas no Brasil. As propostas foram protocoladas em setembro, após a divulgação de um estudo do Banco Central que apontou o envio de R$ 3 bilhões a empresas de apostas por beneficiários do programa Bolsa Família. Entre as medidas, estão a limitação das apostas feitas por pessoas inscritas no CadÚnico e a proibição de publicidade de apostas em todo o território nacional.

