ALESSANDRO VIEIRA LIDERA A DISPUTA PARA O SENADO NO ESTADO DE SERGIPE, REVELA PESQUISA DO INSTITUTO FRANÇA

O Instituto França divulgou nesta quarta-feira (19) os números mais recentes da corrida ao Senado em Sergipe. No levantamento realizado entre os dias 7 e 11 de novembro, o senador Alessandro Vieira (MDB) aparece na liderança em todos os cenários medidos, mostrando vantagem inicial na disputa de 2026.

A pesquisa ouviu 1.136 eleitores sergipanos, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais. O Instituto França atua desde 2016 em pesquisas de opinião.

Cenário induzido: Alessandro lidera com 15,46%

Quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, o senador Alessandro Vieira aparece em primeiro lugar, com 15,46% das intenções de voto. Ele é seguido por: Edvaldo Nogueira – 13,58%; Rogério Carvalho – 11,85%; Eduardo Amorim – 10,86%; Rodrigo Valadares – 10,86%; André Moura – 9,38%.

Brancos e nulos somam 17,04%, e indecisos chegam a 10,97%.

Resultado geral mantém Alessandro na liderança

No cenário geral, que considera também respostas espontâneas e indecisos, Alessandro mantém a primeira posição, com 11,33%. André Moura aparece logo em seguida, com 9,90%, seguido por Eduardo Amorim (7,90%), Rogério Carvalho (6,17%), Edvaldo Nogueira (5,68%) e Rodrigo Valadares (5,19%).

O levantamento mostra ainda um grande contingente de eleitores fora da disputa: 24,44% declararam voto branco ou nulo, e 29,38% não souberam responder.

No recorte dos votos consolidados, que exclui indecisos e rejeição total, Alessandro Vieira lidera com 21,36%, numericamente à frente de: André Moura – 18,45%; Eduardo Amorim – 16,50%; Rogério Carvalho – 15,15%; Edvaldo Nogueira – 14,37%; Rodrigo Valadares – 14,17%.

Esse cenário é considerado um termômetro do potencial de cada pré-candidato entre os eleitores que já se mostram dispostos a escolher algum nome.

Menor índice de rejeição entre os principais nomes

A pesquisa também mediu rejeição. Alessandro aparece com apenas 7,06%, o menor índice entre os nomes com maior intenção de voto. Os mais rejeitados são André Moura (19,74%), Rogério Carvalho (17,49%) e Rodrigo Valadares (14,04%).

Procurado para comentar os números, o senador disse que recebe o resultado “com humildade e senso de responsabilidade”. “É um indicativo de que o trabalho sério e transparente tem sido reconhecido. O foco segue sendo entregar resultados para Sergipe, sempre com respeito ao dinheiro público e compromisso com o cidadão”, afirmou.

