ALESSANDRO VIEIRA LIDERA NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO VOTO NA CORRIDA AO SENADO, APONTA INSTITUTO FRANÇA

Levantamento realizado com mais de 2 mil entrevistados entre os dias 22 e 27 de maio mostra Alessandro à frente na preferência do eleitorado nos dois cenários

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE), conhecido como Delegado Alessandro, aparece na liderança nos dois cenários da corrida ao Senado Federal, segundo pesquisa divulgada no último domingo (8) pelo Instituto França. O levantamento ouviu 2.054 eleitores sergipanos em todas as regiões do estado entre os dias 22 e 27 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

No cenário principal da pesquisa espontânea para a primeira escolha ao Senado, Alessandro Vieira lidera com 14,16% das intenções de voto, seguido de perto pelo senador Rogério Carvalho (PT), com 13,14%, e o deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil), com 12,76%. O ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), aparece com 11,95%, e o ex-deputado federal André Moura (União) registra 11,12%. Eduardo Amorim (PL) tem 10,11%, enquanto Adailton de Valmir de Francisquinho, marca 9,7%. Brancos, nulos ou nenhum somam 7,87%, e 9,18% não souberam ou preferiram não responder.

Já no cenário da segunda opção para o Senado, o senador Alessandro também aparece em primeiro lugar, com 11,82% das menções. Em seguida vêm Edvaldo Nogueira (8,6%), Rodrigo Valadares (8,39%), Adailton (7,96%), André Moura (7,55%), Rogério Carvalho (7,09%) e Eduardo Amorim (6,99%). Neste cenário, os indecisos ou que não souberam responder representam uma fatia significativa: 32,33%, enquanto brancos, nulos ou nenhum somam 9,28%.

O desempenho consistente do senador Alessandro Vieira nas duas simulações reforça sua presença consolidada no debate público e o reconhecimento do eleitorado sergipano por seu trabalho no Senado. Desde que assumiu o mandato em 2019, Alessandro tem atuado com ênfase no combate à corrupção, no fortalecimento da Segurança Pública e na busca por recursos para Sergipe.

Para o senador Alessandro, os números refletem “o compromisso do seu mandato com uma política séria, técnica e conectada aos interesses reais da população sergipana”.

Por Laisa Bomfim – foto Edílson Rodrigues