ALESSANDRO VIEIRA REFORÇA COMPROMISSO COM AS GUARDAS MUNICIPAIS E A SEGURANÇA DAS CIDADES SERGIPANAS

No Dia Nacional da Guarda Municipal, celebrado nesta sexta-feira (10), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) destaca uma marca que tem se consolidado ao longo do seu mandato: o compromisso com a segurança pública e com o trabalho das guardas municipais em todo o estado. Reconhecido por ser o parlamentar que mais destinou recursos para a estruturação das guardas em Sergipe, Alessandro já garantiu mais de R$ 10 milhões em investimentos voltados à compra de equipamentos, viaturas, sistemas de videomonitoramento e armamentos.

Os recursos, provenientes de emendas parlamentares do mandato, contemplam guardas municipais de 17 municípios sergipanos, entre eles Itabaiana, Lagarto, Estância, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto, Laranjeiras, Carmópolis, Riachuelo, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora das Dores, Amparo do São Francisco e Maruim. As verbas têm sido aplicadas na aquisição de viaturas, coletes balísticos, armamentos, mobiliário, sistemas de vigilância e reforma de sedes das corporações, fortalecendo as ações de segurança e proteção nas comunidades.

Além dos investimentos financeiros, Alessandro tem se destacado pela defesa da categoria no Congresso Nacional. O senador apoiou e comemorou a aprovação da PEC 37/2022, que inclui oficialmente as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública do Brasil. A proposta, aprovada pelo Senado em maio deste ano, foi um passo histórico no reconhecimento do papel fundamental das guardas na prevenção à violência e na proteção dos cidadãos.

“As guardas municipais são a linha de frente da segurança nas cidades. São homens e mulheres que atuam com firmeza, coragem e dedicação para proteger as famílias brasileiras. Nosso trabalho é garantir que tenham estrutura, reconhecimento e valorização compatíveis com a importância que têm para o país”, destacou Alessandro Vieira.

Delegado da Polícia Civil de Sergipe, Alessandro tem feito da segurança pública um dos pilares centrais de seu mandato. Esses investimentos contribuem diretamente para o aumento da sensação de segurança e para o apoio às forças estaduais e federais na atuação preventiva e ostensiva.

O senador também reforça que todas as suas emendas são fiscalizadas e divulgadas com total transparência, permitindo à população acompanhar de perto a aplicação dos recursos. “Cada centavo das nossas emendas tem destino certo e fiscalização rigorosa. O sergipano sabe onde o dinheiro está sendo aplicado e sente o resultado na melhoria dos serviços públicos”, pontuou.

Com ações que unem responsabilidade fiscal, compromisso social e foco em resultados concretos, Alessandro Vieira consolida-se como um dos principais aliados das Guardas Municipais em Sergipe e no Brasil, um trabalho que reforça sua trajetória como parlamentar sério e comprometido com a segurança e o bem-estar da população.

Por Laisa Bomfim – Foto Jessica Nonato