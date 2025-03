Senador Alessandro Vieira: “Segurança é um assunto que a gente leva muito a sério”

Nesta sexta-feira (21), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) esteve no 28º Batalhão de Caçadores (28 BC), em Aracaju, para uma visita de reforço ao apoio institucional que tem prestado à corporação ao longo de seu mandato. Acompanhado por autoridades militares, o senador recebeu homenagens pela sua contribuição para a modernização e fortalecimento da estrutura do batalhão, por meio de emendas parlamentares direcionadas ao aprimoramento das condições de trabalho e da infraestrutura da unidade.

A visita foi marcada por um clima de cordialidade e respeito entre o senador e os representantes do Exército, com destaque para o tenente-coronel Ricardo Pereira e o coronel Leão, assessor de relações institucionais do 28 BC, que manifestaram gratidão pelo apoio contínuo de Vieira às forças armadas.

“Agradeço pela recepção e pela honra de receber uma medalha em reconhecimento ao nosso apoio. As forças militares merecem respeito da sociedade e investimentos dos agentes políticos desse país. Contem com o nosso trabalho. Segurança é um assunto que a gente leva muito a sério”, declarou o senador Alessandro Vieira, reafirmando seu compromisso com a segurança e a valorização das instituições militares.

A visita tem um simbolismo importante, já que o senador tem se destacado por sua postura séria e comprometida com o fortalecimento das instituições de segurança, independentemente de ideologias políticas. Seu apoio à modernização e ao aprimoramento das forças armadas é um reflexo de seu trabalho como parlamentar, sempre em busca de soluções eficientes para as necessidades da sociedade.

Durante a cerimônia, o tenente-coronel Ricardo Pereira ressaltou a importância do trabalho do senador. “Senador Alessandro Vieira, quero te desejar boas-vindas ao Batalhão Campo Grande, unidade que o senhor já conhece de longas datas, e dizer da nossa honra e satisfação em recebê-lo aqui no dia de hoje. O senhor vem sempre contribuindo para o engrandecimento, aprimoramento e modernização desta tradicional unidade do Exército Brasileiro. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer o seu apoio”, afirmou o oficial.

A visita reafirma o compromisso do senador com a segurança, destacando seu envolvimento com as necessidades da comunidade militar e o reconhecimento do papel vital das Forças Armadas na proteção do país. Para Alessandro Vieira, a colaboração entre as esferas políticas e as instituições de segurança é essencial para garantir o bem-estar da população e o fortalecimento da democracia.

Ascom – Foto Jessica Nonato