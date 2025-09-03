Alessandro vota contra projeto que enfraquece a Lei da Ficha Limpa

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (02) o Projeto de Lei Complementar 192/2023, que altera a contagem do prazo de inelegibilidade e, na prática, afrouxa a Lei da Ficha Limpa. A proposta limita em 8 anos o período de inelegibilidade e agora segue para sanção presidencial.

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) se posicionou firmemente contra o projeto, reafirmando sua defesa da Ficha Limpa como conquista histórica da sociedade brasileira.

“A Ficha Limpa é um patrimônio do Brasil, fruto da luta da população por ética na política. Votei contra qualquer tentativa de enfraquecer esse instrumento, que é essencial para proteger a democracia e impedir que condenados voltem rapidamente à vida pública”, afirmou Alessandro Vieira.

Os outros dois senadores sergipanos, Rogério Carvalho (PT) e Laércio Oliveira (PP), votaram a favor do projeto que flexibiliza a Ficha Limpa.

Com esse posicionamento, Alessandro Vieira reafirma seu compromisso com o combate à corrupção e com o fortalecimento da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas.

“O Brasil precisa avançar no combate à corrupção, não retroceder. Meu compromisso é sempre com o cidadão de bem, que exige políticos responsáveis, com ficha limpa e respeito às regras. É assim que vamos fortalecer a democracia e honrar a confiança da população”, concluiu o senador.

Por Laisa Bomfim – Foto Pedro França