Alex Feitosa deixa o PT e assume o PMN em Canindé de São Francisco

Alex Feitosa vinha preparando sua desfiliação do PT em Canindé de São Francisco há algum tempo e no dia 27 de junho o pedido foi protocolado no diretório local com visto de recebido de Missinho Balbino, presidente do diretório municipal. Articulado e decidido a participar das eleições municipais de 2024, Alex filiou-se ao PMN e foi nomeado presidente.

“Deixei o PT com tranquilidade e sem inimizades. Acredito ter contribuído para o fortalecimento do partido. Tomei a decisão para tomar conta do PMN em Canindé e trilhar um novo rumo. Sou pré-candidato a prefeito em 2024”, resumiu Alex Feitosa para o site Revista Canindé.

Alex Wagner Ferreira Feitosa (Alex Feitosa) ficou por dois anos no PT, ajudou na montagem do projeto que elegeu Weldo Mariano prefeito ao lado de Missinho Balbino e outros integrantes que juntos articularam o movimento político.

Com sua ida para o PMN, ele já decidiu que será pré-candidato ao cargo de prefeito e trabalha para firmar o diretório buscando filiações e dialogando com pessoas influentes não só do Município, mas também da esfera do Estado de Sergipe.

Por Adeval Marques