Alex Melo convida prefeita Emília Corrêa para participar da ‘Caminhada do Amor’

O vereador Alex Melo (PRD) foi recebido no gabinete da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, para tratar de assuntos relevantes para a cidade, buscar melhorias para a população e, na oportunidade, convidar a gestora municipal para participar da ‘Caminhada do Amor’, que será realizada a partir das 9h do sábado, 11 de outubro, no Parque da Sementeira. O evento é uma realização da Igreja Universal do Reino de Deus.

“Fui muito bem recebido pela prefeita Emília e pelo secretário de Governo, Itamar Bezerra. Falei sobre a nossa Caminhada do Amor, entreguei a eles camisas do projeto e fiz o convite. Será um dia muito proveitoso e construtivo, com o propósito de promover diálogo entre os casais. Infelizmente, muitos casamentos estão caindo em descrédito e perdendo valor, mas apoiamos a família e o casamento. Como família, apoiamos o casamento”, explicou o vereador.

Alex Melo estendeu o convite a toda a população. “A família é a nossa base e deve ser fortalecida sempre. Convido todos para participarem da nossa Caminhada do Amor, que contará com palestras e diversas atividades voltadas aos casais”.

