Alex Melo leva Projeto Juntos pelo Esporte para a Corrida da Cidade de Aracaju

O Vereador Alex Melo (PRD) , participou da 40ª Corrida da Cidade de Aracaju no último sábado, 29 de março, comemorou a presença dos integrantes do Projeto Juntos pelo Esporte, idealizado por ele, e parabenizou a prefeita Emília Corrêa e equipe pela realização do evento que reuniu mais de 10 mil atletas e entusiastas do esporte nas ruas da capital.

Alex Melo completou o percurso de 5Km, ficou em terceiro lugar em sua categoria e celebrou o espírito de superação e união no evento.

“Participar da Corrida da Cidade é uma experiência única. A energia contagiante dos atletas e o apoio da população nos motivam a superar nossos limites. O mais importante não é vencer, mas concluir o percurso e se superar, reduzir o tempo. Estou muito feliz com o resultado. O clima é de confraternização e superação onde a cada quilômetro percorrido foi uma prova de determinação e amor ao esporte. É a maior corrida pública do Norte-Nordeste do Brasil com recorde de inscrições e mais de R$ 200 mil em prêmio. A prefeita Emília Corrêa e todos os envolvidos estão de parabéns”, vibra.

O vereador enfatizou a importância do evento para a promoção da saúde e do bem-estar da população.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social e salva vidas. A Corrida da Cidade inspira a população a adotar um estilo de vida mais ativo e saudável. Por isso, indico que todos pratiquem este esporte e façam parte também do nosso projeto ‘Juntos pelo Esporte’, que cresce a cada dia. Junte-se a nós”, convida.

A 40ª Corrida Cidade de Aracaju, marca o encerramento das comemorações dos 170 anos de emancipação política da capital, e teve um público estimado de 10 mil atletas inscritos.

Por Assessoria de Imprensa

Foto Ester Araújo