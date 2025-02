Alex Melo reforça compromisso com a causa animal e comemora feira de adoção

A Prefeitura de Aracaju realizou no fim de semana passado a Feira de Adoção de Animais em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O evento reuniu centenas de pessoas no Shopping Riomar e mais de 30 animais foram adotados. Durante a sessão desta terça-feira, 25 de fevereiro, o vereador Alex Melo (PRD) registrou que participou da ação, reforçou o compromisso com a causa animal e incentivou a adoção.

“Estive na feira e fiquei muito feliz com a organização. Me coloquei à disposição para ajudar sempre os protetores e todos que abraçam os animais. Muitas ONG’s realizam um trabalho incrível e a adoção responsável é um gesto de amor que transforma vidas. Se puder, adote e ofereça um lar aos animais que precisam. Adotar é mais do que apenas resgatar um pet, é transformar vidas com cuidado, zelo e carinho”, disse o vereador.

O parlamentar aproveitou a oportunidade para conversar e conhecer de perto pessoas engajadas com a causa animal. “Os protetores passam por muitas dificuldades para acolher os animais e precisam de ajuda. A Prefeitura de Aracaju já iniciou o trabalho de acolhimento e apoio ao trabalho das instituições. Estou à disposição para ajudar sempre”, garante.

A protetora do Grupo de Voluntários da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Carolina Faleiros, ficou extremamente satisfeita com a participação do público. “As campanhas de adoção são essenciais, pois fazem a ponte entre os animais e seus futuros tutores, além de proporcionar um novo lar para muitos deles”, afirmou.

A campanha foi realizada em parceria com o Shopping Riomar e com o Centro de Zoonoses, que vacinou e realizou testes de leishmaniose nos animais adotados. Fizeram parte desta ação o Instituto Canto Vivo, S.O.S Vida Animal, Canto Animal, Grupo de voluntários da UFS, Adasfa, Instituto Safira, Projeto Acolher, Projeto Thunder Cats, Gatinhos da Ponte, Bando de Bichos.

Texto: assessoria parlamentar

Foto: China Tom